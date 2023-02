Lunga vita agli smartphone da gaming: primi dettagli su ROG Phone 7

Prima il lancio in Cina e poi in Italia: le prime settimane dell'anno hanno portato sul mercato Global il nuovissimo Red Magic 8 Pro, il primo top di gamma da gaming mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2. Nel 2023 dovrebbe assistere ad un calo dei modelli appositamente pensati per il gioco, ma una manciata di irriducibili rimane: oltre al flagship targato Red Magic ci sarà anche una nuova belva di ASUS, ossia ROG Phone 7.

ASUS ROG Phone 7: primi dettagli su specifiche e periodo d'uscita del prossimo top da gaming

Ciò che incuriosisce di più dei top di gamma da gaming è sicuramente il design: le performance sono scontate (si tratta di modelli di punta con quantitativi di RAM spropositati e sistemi di raffreddamento avanzati) mentre il look è tutto da scoprire. L'attuale ROG Phone 6 ha debuttato con uno stile futuristico ed un pannello LED posteriore e non vediamo l'ora di scoprire quanto sarà tamarro il prossimo ASUS ROG Phone 7.

Non ci sono ancora immagini, ma sono cominciati i primi leak: per prima cosa sembra che ci saranno tre modelli, con una versione Pro o Ultimate ed una D (come avvenuto nella scorsa generazione). ROG Phone 7 sarà accompagnato dal fratello maggiore Pro o Ultimate e da una versione 7D, presumibilmente con chipset Dimensity.

I modelli Global dovrebbe avere le sigle AI2205_A e AI2205_E (7 e 7 Ultimate) mentre quelli cinesi AI2205_B, AI2205_D e AI2205_F (7, 7D e la variante di punta 7 Ultimate).

Il cuore del nuovo top di gamma da gaming sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, con memorie fino a 16/256 GB. Per l'Ultimate ci sarebbero ben 512 GB di storage. Ovviamente non mancherà uno schermo AMOLED con una frequenza di aggiornamento avanzata (almeno a 165 Hz o superiore) mentre per il software si parla di Android 13.

L'uscita di ASUS ROG Phone 7 non è stata ancora confermata dalla casa asiatica, ma abbiamo già una finestra temporale. I leak fanno riferimento al terzo trimestre del 2023, quindi tra luglio e settembre.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il