OnePlus 11: è in arrivo una nuova versione “spaziale”

Al MWC 2023 abbiamo visto da vicino il concept basato su raffreddamento a liquido, ma OnePlus 11 sta per ricevere una nuova edizione limitata disponibile al pubblico. Alla fiera catalana, infatti, la compagnia si è occupata di mostrare come in futuro potrebbero evolversi le tecnologie di dissipazione del calore su smartphone, ma con un dispositivo concettuale che probabilmente non arriverà mai sugli scaffali.

Ecco come sarà la nuova versione speciale a tema spaziale di OnePlus 11

Questa immagine teaser, invece, anticipa l'uscita di una nuova versione del top di gamma OnePlus che sarà contraddistinta dal tema spaziale, con un riferimento specifico al pianeta di Giove. Si vocifera che lo smartphone sarà dotato di una rinnovata cover posteriore con materiale e processi inediti, che stando a OnePlus non sono mai stati utilizzati prima per la difficoltà di realizzazione.

Il risultato sarà una texture originale e una sensazione di freddo al tatto, probabilmente ispirandosi alla media di -145° C del pianeta in questione. Manca ancora una data di lancio, anche se è ipotizzabile che la nuova edizione di OnePlus 11 sarà un'esclusiva della Cina, visto che l'annuncio è arrivato su Weibo.

