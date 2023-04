Quanto costano ASUS ROG Phone 7 e 7 Ultimate?

I nuovi top di gamma da gaming di ASUS sono in dirittura d'arrivo: ancora una volta la casa asiatica ha sfornato dei dispositivi dal look aggressivo e futuristico, con specifiche di ultima generazione. E ora arriva il leak definitivo che svela quanto costa ASUS ROG Phone 7 Ultimate: ecco tutti i dettagli sul prezzo del flagship e del suo fratello minore (altrettanto potente).

Quanto costa ASUS ROG Phone 7 Ultimate: un leak svela il prezzo dei nuovi gaming phone

Dopo aver parlato del design e delle specifiche degli ultimi gaming phone del brand, ora andiamo a scoprire quando costa ASUS ROG Phone 7 Ultimate: il prezzo della versione top e del modello standard è stato svelato da un noto insider, solitamente affidabile. Inoltre le cifre in questione farebbero riferimento al mercato Global e quindi potrebbero non essere molto lontane da quelle che vedremo in Italia.

ROG Phone 7 12/256 GB – 1049€ 12/512 GB – 1249€



ROG Phone 7 Ultimate 16/512 GB – 1449€



Al momento sembra che avremo due versioni, senza la dicitura Pro (presente invece nella scorsa generazione). In base a quanto si evince dai leak ci sarà ROG Phone 7 base e ROG Phone 7 Ultimate, quest'ultimo con una back cover caratterizzata da un piccolo schermo posteriore.

ROG Phone 7

256 GB, 12 GB RAM

8 Gen 2

6.78 Inch 2448×1080 (395ppi) 165 Hz, 1 ms AMOLED HDR10+

6000 mAh 65W

50 MP IMX 766

13 MP Ultrawide

8 MP Macro

32 MP Frontcam

€1049 pic.twitter.com/Aw3u2i5dOj — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 12, 2023

Se volete saperne di più sulla nuova gamma di flagship da gaming, ecco il nostro approfondimento dedicato. Vi ricordiamo che l'uscita è prevista per il 13 aprile 2023.

