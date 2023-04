ROG Phone 7 e 7 Ultimate ufficiali in Italia: il mobile gaming sale ad un livello superiore!

Chi ha detto che gli smartphone da gaming sono ormai acqua passata? Il nuovo flagship della serie ROG è ufficiale in Italia e arriva con un look futuristico (decisamente aggressivo), specifiche stellari e tante chicche per i videogiocatori più accaniti. Andiamo a conoscere ASUS ROG Phone 7, disponibile anche in versione Ultimate: ecco caratteristiche e prezzo per il nostro paese!

ASU ROG Phone 7 e 7 Ultimate ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo dei nuovi gaming phone

Il design di ASUS ROG Phone 7 non è di certo un mistero ed è stato ampiamente anticipato da una valanga di immagini leak. Il nuovo top di gamma da gaming ricalca lo stile della generazione precedente ma rinuncia al una variante Pro. Al suo posto abbiamo il modello standard, accompagnato poi da quello Ultimate.

ROG Phone 7 base presenta un look aggressivo e stiloso, con una scocca separata in due tonalità: la parte superiore presenta una effetto futuristico mentre la metà inferiore, una scocca pulita (intervallata solo da un logo LED). La variante Ultimate cambia leggermente le cose, introducendo un mini display LED posteriore (chiamato ROG Vision).

Ovviamente entrambi i modelli sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo chipset di punta targato Qualcomm dotato di accelerazione hardware Ray Tracing e assistito da un sistema di raffreddamento GameCool 7 che assicura basse temperature anche nei momenti più intensi. Lato memorie sono presenti storage UFS 4.0 e RAM LPDDR5X a 8533 Mbps; non mancano poi il WiFi 7 con Qualcomm FastConnect 7800 e la funzione Multi-Link.

I flagship presentano anche un volume aumentato del 50% grazie alla collaborazione con Dirac e possono beneficiare di un subwoofer integrato nell'accessorio AeroActive Cooler 7, per un suono potente a 2.1 canali. Lungo i bordi sono presenti i comandi ad ultrasuoni AirTrigger e come al solito non mancano ottimizzazioni software per migliorare le performance durante il gaming.

Frontalmente ASUS ROG Phone 7 e 7 Ultimate offrono un ampio schermo AMOLED da 6,78″ Full HD+ con refresh rate a 165 Hz e Touch Sampling Rate di 720 Hz, ora con un picco di luminosità più alto (1.500 nit) rispetto alla generazione precedente.

Lato software è presente Android 13 mentre il comparto fotografico offre un triplo modulo da 50 + 13 + 5 MP ed una selfie camera da 32 MP. La batteria è un'unità da 6.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida (cablata) da 65W.

I nuovi ASUS ROG Phone 7 e 7 Ultimate sono già disponibili in preordine in Italia, direttamente tramite il sito ufficiale del brand. Di seguito trovate prezzi tagli di memorie:

ROG Phone 7 12/256 GB a 1029€ 16/512 GB a 1199€ (ventola in omaggio fino al 15 maggio)



ROG Phone 7 Ultimate 16/512 GB a 1429€



