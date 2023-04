Geekmall festeggia la Settimana dell’Elettronica: nuovi coupon e sconti fino al 70%!

I saldi Geekmall non finiscono mai: oltre alle offerte sulla mobilità green lo store ha dato il via alla promozione della Settimana dell'Elettronica. Tante occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia con sconti fino al 70%, due nuovi Coupon e la possibilità di pagare a rate senza interessi con PayPal. Insomma, ancora una volta un'iniziativa top!

Geekmall presenta la Settimana dell'Elettronica: tutto sulla nuova promozione

L'evento dedicato alla Settimana dell'Elettronica di Geekmall durerà per 7 giorni; i prodotti in sconto sono parecchi e di certo questo è il momento adatto per effettuare l'upgrade della vostra postazione. Stampanti 3D, incisori laser, monitor da gaming, notebook e tablet: c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Nella pagina dell'evento trovate le varie categoria di prodotti in promozione con dispositivi a marchio SCULPFUN, Artillery, QIDI, KTC, BMAX e non solo. Infine è presente anche una sezione di soluzioni scelte dagli utenti: alcuni dei prodotti più apprezzati di Geekmall, con sconti fino a -60€.

Per festeggiare al meglio questa settimana di offerte, sono presenti anche due nuovi codici sconto (utilizzabili per i prodotti della categoria Elettronica di consumo).

Coupon – RCAJ4WLA (sconto del 4%)

(sconto del 4%) Coupon – FYI3B85R (sconto di 10€)

Per scoprire tutte le occasioni della promozione dedicata alla Settimana dell'Elettronica, non resta che dare un'occhiata alla pagina dell'evento presente su Geekmall. Di seguito trovate il link a quest'ultima, insieme ad una selezione di prodotti in offerta con Coupon.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il