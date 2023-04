DJI presenta Inspire 3: il drone cinematografico definitivo

DJI presenta oggi il nuovo drone Inspire 3 dotato di ottima full frame in 8K con un design compatto e portatile che mira a diventare il nuovo standard per i sistemi di ripresa aerea di livello cinematografico. Questo drone è in grado anche di sfruttare la visione notturna per filmare i propri video ad ogni ora del giorno e della notte.

Design compatto e registrazione fino a 8K: il nuovo DJI Inspire 3 è potente e portatile

DJI Inspire 3 offre un campo di visione (FOV) di 161° ed il sistema di trasmissione e controllo O3 Pro che garantisce le migliori prestazioni di volo per destreggiarsi anche nei set cinematografici più grandi. Il drone è stato progettato con una forma altamente portatile, un corpo leggero ed un telaio rigido e robusto, mentre la fotocamera FPV, i sensori di visione, le antenne di posizionamento e lo slot per schede di memoria sono perfettamente integrati nel telaio per offrire un look minimalista.

Questo drone è equipaggiato con una fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air full frame che supporta la registrazione di video in formato CinemaDNG fino a 8K/25fps e Apple ProRes RAW fino a 8K/75fps. Nella modalità S&Q, inoltre, è possibile registrare video full fram in ProRes RAW fino a 4K/120fps senza ritagli. Il drone, inoltre, è compatibile con un obiettivo ultra grandangolare full frame da 18 mm F2.8 aggiuntivo e un teleobiettivo appositamente realizzato con la registrazione in 8K.

DJI Inspire 3 sarà disponibile per l'acquisto entro la fine di giugno sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 15.119€. La confezione di vendita include il drone, la fotocamera stabilizzata Zenmus X9-8K Air, il radiocomando RC Plus, 6 batterie intelligenti TB51, la stazione di ricarica, un PROSSD da 1TB, un trolley, tre eliche pieghevoli, un contenitore da trasporto per obiettivo ed un cinturino RC Plus.

