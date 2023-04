Anche in Cina si comprano sempre più top di gamma

Nonostante le vendite stiano pesantemente calando da diversi anni (mai così poche in 10 anni), la Cina è l'ennesima conferma che il mercato telefonico si sta spostando sempre di più verso i top di gamma. Negli ultimi anni, il prezzo medio degli smartphone venduti in Cina sta continuando a crescere, e si è passati dai 190$ del 2012 ai 385$ del 2022. E secondo gli analisti di settore, questo trend continuerà negli anni a venire, spostando ancora di più le vendite verso prodotti più costosi.

I consumatori spendono sempre di più per comprare uno smartphone, anche in Cina

Nell'aumento di prezzo medio gioca ovviamente un ruolo anche l'inflazione: in Cina, 190$ (1.300 yuan) nel 2012 equivalgono a 230$ (1.600 yuan) nel 2022. A parte ciò, i dati di Counterpoint Research evidenziano che il mercato di fascia premium sopra i 500$ è salito al 26% in Cina nel 2022, e per le previsioni si raggiungerà il 40% entro il 2035. Anche se la Cina è la nazione leader degli smartphone, continuano a essere i paesi occidentali quelli dove si spende di più: in Stati Uniti e Regno Unito, le vendite sopra i 500$ superano il 59% del mercato, mentre in Germania quasi il 53%; anche per questo, finire bannate in Germania è una brutta tegola per marchi quali OPPO, OnePlus e vivo.

E il fatto che in Cina aumenti la tendenza a comprare smartphone più costosi è un fenomeno considerevole, dato che la nazione rappresenta il 22,6% delle spedizioni globali (l'India al secondo posto si ferma al 12,4%). Come spiegato in questo video-editoriale, la fiducia dell'occidente nei confronti dei marchi cinesi sta diminuendo, specialmente quando si parla di top di gamma. Vendere in Cina assume più importanza: potendo contare su più di 1 miliardo di potenziali clienti, la nazione è a tutti gli effetti il secondo mercato per la fascia alta, anche in vista del PIL che dovrebbe tornare a crescere del 5% nel 2023 e di un mercato che dovrebbe tornare in positivo dal 2016, quando ci fu l'ultimo picco di oltre 470 milioni di smartphone venduti prima del costante calo.

I motivi per cui i consumatori stanno preferendo smartphone più costosi sono molteplici, a partire dal fatto che oggi come non mai per molti è la macchina factotum (telefono, messaggistica, PC, fotocamera, TV, gaming, ecc) e quindi spendere per avere un dispositivo più affidabile acquisisce più senso; gli smartphone sono sempre più evoluti, fra reti 5G, schermi AMOLED, speaker stereo, sistemi di intelligenza artificiale, fotografia computazionale, chip avanzati e così via, per non parlare del settore dei pieghevoli in costante crescita.

Se si allarga l'inquadratura dalla Cina al mondo intero, i dati ci dicono che oltre metà del mercato globale è guidato dalle vendite degli smartphone premium, nonostante il pesante calo su scala mondiale. E probabilmente a spostare l'ago della bilancia è nuovamente Apple, che in Cina è il brand che raccoglie più consensi (ai danni delle varie Xiaomi, OPPO, vivo, Huawei e Honor) e che anche nel mondo intero domina la top 10 dei modelli più venduti.

