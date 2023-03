La crisi non colpisce i pieghevoli: continua la crescita

Dopo una partenza discutibile, il mercato degli smartphone pieghevoli sta prendendo piede, e secondo le previsioni degli analisti le vendite continueranno a crescere. Tralasciando il forte calo di fine 2022, la scorsa annata si è conclusa con vendite pari a 14,2 milioni di pieghevoli in tutto il mondo, un balzo in avanti del +75% annuale. E adesso si prevede che questo 2023 porterà con sé un ulteriore +50% per un totale di 21,4 milioni di unità spedite a fronte di un calo generale del -1,1% del mercato telefonico, andando così in controtendenza rispetto agli smartphone tradizionali.

Previsioni positive per il mercato degli smartphone pieghevoli, al contrario di quelli tradizionali

Guardando ancora più in là nel tempo, secondo il team IDC nel 2027 gli smartphone pieghevoli passeranno dal rappresentare l'1,2% al 3,5% del mercato globale. Questo sarebbe possibile grazie a 48,1 milioni di pieghevoli venduti, numeri che se confrontati a quelli attuali significherebbero oltre un raddoppio pari al +124,77%, ma che spalmati dal 2022 al 2027 avranno una crescita media del +27,6%. Se le vendite saliranno sarà anche in parte merito del prezzo medio, che nel 2023 dovrebbe calare del -6,8% in cambio di prodotti più rifiniti, completi e resistenti rispetto alle più costose prime generazioni.

In tutto ciò, sarà da valutare il contributo dei brand in gioco, visto che finora Samsung ha dominato il mercato ottenendone il monopolio su scala globale; anche perché, da qui al 2027, è plausibile che anche Apple faccia debuttare il suo primo pieghevole così come Google e il suo Pixel Fold, mentre la situazione per i brand cinesi come Xiaomi, OPPO, OnePlus, vivo, Huawei e Honor potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il