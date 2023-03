OPPO cambia idea: Find N3 sarà un pieghevole XL

Sono passati solo tre mesi dal lancio del secondo pieghevole OPPO, soltanto un mese dall'arrivo del suo flip phone in Italia ma sappiamo già molto su OPPO Find N3. Probabilmente ci vorranno ancora mesi prima di assistere alla presentazione ufficiale del prossimo top di gamma pieghevole di casa OPPO, ma il solito leaker Digital Chat Station ha svelato che potrebbe essere ben diverso da quanto ipotizzato e forse sperato.

Spunta in rete la scheda tecnica di OPPO Find N3, con buona pace di chi vorrebbe un compatto

Dico questo perché prima OPPO Find N e poi Find N2 sono riusciti a spiccare dalla massa di pieghevoli, categoria nuova ma già standardizzata, con dimensioni più compatte di tutti gli altri. In un settore dove competitor come Xiaomi MIX Fold 2, Huawei Mate X3, Honor Magic Vs e vivo X Fold toccano gli 8″ di diagonale, OPPO ha preferito produrre pieghevoli da 7,1″ con dimensioni più compatte ed ergonomiche.

Tuttavia, secondo questo leak OPPO Find N3 cambierebbe strategia e avrebbe anch'esso uno schermo da 8″ 2K (2.268 x 2.440 pixel) con refresh rate a 120 Hz; nonostante ciò, dovrebbe essere un pieghevole “ultra-sottile”, anche se non si sa ancora quanto. Le specifiche comprenderebbero Snapdragon 8 Gen 2, una batteria da 4.800 mAh e un comparto fotografico più avanzato con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e un nuovo teleobiettivo periscopiale (dallo zoom ignoto), oltre a due selfie camera dentro a fuori da 20 e 32 MP.

