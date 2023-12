vivo X100 Pro+: come migliorerà e quando arriverà

Aggiornamento 06/12: trapelano nuovi dettagli sulle specifiche di vivo X100 Pro+, li trovate nell’articolo.

La compagnia cinese ha lanciato i suoi nuovi top di gamma vivo X100 e X100 Pro, ovvero i primi smartphone al mondo mossi dal Dimensity 9300, ossia il rivale dello Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia, nel futuro è previsto anche il lancio di vivo X100 Pro+: ecco quando dovrebbe arrivare e quali saranno le differenze con gli attuali modelli della serie.

vivo X100 Pro+: quando arriverà il “vero” top di gamma della serie?

Crediti: vivo

Come anticipato, vivo X100 e X100 Pro fanno affidamento sul Dimensity 9300; si tratta di un chipset potente ma questa non è l’unica caratteristica dei nuovi dispositivi. Anche in questo caso, infatti, si tratta di camera phone di tutto rispetto: il modello più importante è ovviamente il Pro, il quale include anche il nuovo chip d’imaging proprietario vivo V3. Durante una conferenza post-evento di lancio, uno dei dirigenti dell’azienda ha risposto alle domande dei media confermando vari dettagli.

Le differenze di vivo X100 Pro+

Ovviamente non sono mancati gli elogi per la fotocamera di vivo X100 Pro, ma è pressoché certo che durante il 2024 arriverà anche vivo X100 Pro+ a completare la serie. Il dirigente non si è sbilanciato, ma ha lasciato intendere che il flagship avrà un look diverso da quello dei fratelli: ha citato un design non convenzionale, che farà colpo sulla comunità più appassionata di fotografia. Questa decisione non stupisce più di tanto: basti pensare alle differenze tra Xiaomi 13 e 13 Ultra; di certo ci saranno differenze anche tra Xiaomi 14 e 14 Ultra.

Oltre al look si vocifera di modifiche sostanziali al comparto fotografico, forse un sensore Sony LYT-900 ma soprattutto con un nuovo teleobiettivo periscopiale e un sensore personalizzato da 200 MP realizzato in collaborazione con Samsung. Il modello Pro+ dovrebbe vantare anche il supporto alla comunicazione satellitare con chip Unisoc V8821 per l’invio e la ricezione di SMS in situazione d’emergenza e in assenza di rete telefonica; inoltre, la batteria dovrebbe rimanere da 5.400 mAh come il Pro ma con ricarica che salirebbe da 100W a 120W.

Il periodo d’uscita secondo un leaker

Non vengono rivelati dettagli sul periodo d’uscita, ma in questo caso entra in giorno DigitalChatStation, insider cinese parecchio conosciuto che si è rivelato affidabile in varie occasioni. Secondo il leaker vivo non ha ancora deciso una data precisa, ma arriverà sicuramente a sei mesi di distanza dai nuovi modelli. Quindi vivo X100 Pro+ dovrebbe fare capolino a maggio 2024 (o al massimo a giugno).

