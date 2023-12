vivo V30 Lite certificato da Google con immagini e specifiche

Aggiornamento 12/12: il medio gamma di vivo è apparso su Google Play Console con immagini render e dettagli sulle specifiche. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Si torna a parlare di nuove uscite vivo: dopo il lancio dei modelli top della serie X100, la compagnia cinese è pronta anche al debutto di dispositivi più economici, destinati alla fascia media. I riflettori sono puntati sui prossimi telefoni della serie V – particolarmente apprezzati per il loro rapporto qualità/prezzo – tra cui ci sarà anche il “piccolo” vivo V30 Lite.

vivo V30 Lite, arrivano i primi dettagli sulle specifiche del piccolo della serie

V29 Series – Crediti: vivo

In precedenza vivo V30 standard è stato avvistato su Geekbench con lo Snapdragon 7 Gen 3 (fresco di lancio) mentre ora arrivano novità anche per la presunta variante Lite. I dettagli sono ancora pochi: pare che troveremo una batteria intorno ai 4.700 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 44W. Lato software ci sarebbe Android 13 mentre in termini di memorie dovremmo avere tagli da 8/256 GB e da 12/256 GB. Inoltre il telefono è apparso su Google Play Console e nel database di vari enti certificativi (con la sigla V2317) e unendo tutti i puntini è diventato chiaro che vivo V30 Lite potrebbe essere un rebrand di vivo V29e Internazionale, dispositivo lanciato in alcuni mercati selezionati.

In questo caso le informazioni aumentano a dismisura: se il rebrand fosse confermato dovremmo avere un telefono con uno schermo AMOLED da 6,67″, refresh rate a 120 Hz, bordi flat e un lettore d’impronte sotto il display; il tutto sarebbe mosso dallo Snapdragon 695 mentre per il comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale da 64 MP con OIS e una selfie camera da ben 50 MP. Sia alcune specifiche che il design sono stati confermati e sembra proprio che si tratterà di un rebrand.

Restiamo in attesa di saperne di più; per quanto riguarda l’uscita della serie vivo V30 è probabile che bisognerà pazientare fino al primo trimestre del 2024. Nel frattempo ricordiamo che la gamma sarà lanciata entro fine anno in Cina, ma come famiglia vivo S18.

