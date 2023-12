OPPO Find X7 e X7 Pro: scheda tecnica, prezzo e data d’uscita

Si avvicina a grandi passi il giorno in cui assisteremo alla presentazione ufficiale di OPPO Find X7 e X7 Pro, la coppia di top di gamma di prossima generazione dell’azienda cinese. Dopo il lancio di Xiaomi 14 e 14 Pro, vivo X100 e X100 Pro, Realme GT5 Pro e OnePlus 12, anche OPPO si sta apprestando a far debuttare il suo flagship annuale, che sarà nuovamente disponibile in più versioni.

OPPO Find X7 e X7 Pro: tutto quello che sappiamo sui nuovi top di gamma

Design e display

Find X7 Pro (schema) – Crediti: Weibo

Sul design di OPPO Find X7 e X7 Pro aleggia ancora un certo mistero: le immagini catturate dal vivo ci hanno svelato un look tutto nuovo decisamente peculiare. Non tanto davanti, dove c’è il classico schermo punch-hole centrale, quanto dietro, dove spicca un modulo fotografico ottagonale piuttosto ampio e vistoso. Non ne conosciamo ancora le dimensioni esatte, ma la scocca dovrebbe avere anche certificazione IP68.

Per lo schermo, si parla di un pannello AMOLED da 6,82″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con densità di 510 PPI di tipo LTPO con refresh rate 1-120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz. Probabilmente lo stesso schermo BOE X1 di OnePlus 12, perciò con luminosità massima che tocca i 4.500 nits, supporto Dolby Vision e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Specifiche tecniche

Una delle principali differenze fra i due modelli sarebbe il chipset: OPPO Find X7 si baserebbe sul Dimensity 9300 di MediaTek, mentre X7 Pro sullo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Entrambi a 4 nm, il primo ha una CPU 1 x 3,25 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2,7 GHz A720 e una GPU Immortalis-G720 MC12 mentre il secondo una CPU 1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520 e GPU Adreno 750.

Le memorie sarebbero disponibili in tagli fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile, e l’alimentazione sarebbe fornita da una batteria da 5.400 mAh con ricarica Super VOOC a 100W e wireless (solo sul Pro). Oltre agli speaker stereo, la connettività comprenderebbe dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, GPS a doppia frequenza e comunicazione satellitare.

Parlando del comparto fotografico, Find X7 avrebbe una sensoristica da 50+50+64 MP guidata dal principale Sony LYT-808, affiancato da un ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopiale OmniVision OV64B; il modello top, Find X7 Pro, avrebbe invece una quadrupla fotocamera da 50+50+50+50 MP con Sony LYT-900 da 1/0,98″, ultra-grandangolare IMX890 e una coppia di teleobiettivi periscopiali IMX890/IMX858 con zoom 2.7x/6x.

Prezzo e data d’uscita

La presentazione di OPPO Find X7 e X7 Pro è prevista durante il Q1 2024, forse durante il mese di marzo come avvenne per la serie X6, il cui prezzo ricordiamo ammontò al lancio a 4.499/5.999 CNY (583/777€).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le