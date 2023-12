OPPO Find X7 e Find X7 Ultra hanno una data di presentazione

Dopo tante indiscrezioni e una valanga di chiacchiere sul design (che pareva essere davvero controverso) ecco finalmente arrivare i dettagli ufficiali. OPPO Find X7 e X7 Ultra hanno una data di presentazione ed è vicinissima; inoltre arrivano le immagini di entrambi che svelano finalmente (e in modo definitivo) il design dei due top di gamma.

OPPO Find X7 e Find X7 Ultra: ufficiale la data di presentazione

Crediti: OPPO

La data di presentazione di OPPO Find X7 e X7 Ultra (entrambi presenti sullo store ufficiale cinese) è fissata per l’8 gennaio 2024: l’evento si terrà in patria e successivamente potrebbero arrivare anche in versione Global (ma restiamo in attesa di conferme). Le immagini pubblicate in rete mostrano chiaramente le differenze tra i due dispositivi, in termini di estetica e di funzioni. Il modello Ultra sarà il primo smartphone al mondo equipaggiato con un doppio teleobiettivo a periscopio, come anticipato anche in precedenza. Inoltre il telefono con modulo fotografico ottagonale non compare nelle immagini ufficiali, quindi possiamo considerarlo un fake (o magari un prototipo).

X7 Ultra – Crediti: OPPO X7 – Crediti: OPPO X7 Ultra – Crediti: OPPO X7 Ultra – Crediti: OPPO X7 – Crediti: OPPO

OPPO Find X7 arriverà nelle colorazioni Smoky Purple, Starry Sky Black, The Sea and the Sky e Desert Silver Moon (gli ultimi due presentano una scocca in eco-pelle e vetro); il fratello maggiore Ultra sarà disponibile nei colori The Sea and the Sky, Desert Silver Moon e Pine Shadow. Entrambi i dispositivi sono dotati di un schermo con bordi curvi ed un punch hole centrale. Il primo monta una tripla fotocamera mentre il secondo è equipaggiato con una quad camera. Per scoprire tutti i dettagli sulla serie OPPO Find X7 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak visti finora e le conferme ufficiali.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le