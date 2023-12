Apple fa sul serio: i Mac diventeranno piattaforme da gaming

Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un ritorno importante di Apple in uno di quei settori che si pensava davvero non interessassero più alla compagnia statunitense. Stiamo ovviamente parlando del gaming su Mac, che grazie a nuovi strumenti presenti in macOS Sonoma ha guadagnato di nuovo un piccolo posto nel cuore dei giocatori che non si sono mai voluti separare dai computer di Apple. In una nuova intervista, alcune figure di spicco della compagnia sono tornate a parlare proprio di questa nuova direzione intrapresa oramai diversi mesi fa.

In una nuova intervista, Apple fa il punto su come il gaming diventerà centrale sui Mac

Crediti: Apple

Ai microfoni di Inverse, Apple ha voluto offrire una piccola panoramica su quello che ci potrà aspettare in futuro sui Mac, con la possibilità che queste macchine diventino delle vere e proprio piattaforme da gaming. Gordon Keppel, Mac Product Marketing Manager, per esempio ha lodato l’arrivo di Apple Silicon: “Ogni Mac che viene fornito con i chip Silicon può riprodurre facilmente i giochi tripla A: questi chip ci hanno dato un importante boost per quanto riguarda la grafica“.

Leland Martin, Software Marketing Manager, invece ha tenuto a ribadire che Apple è nuovamente concentrata sul gaming, sia su iPhone che su Mac grazie proprio al Game Porting Toolking che ha reso più semplice per gli sviluppatori portare i propri giochi sulle piattaforme della compagnia di Tim Cook.

“Gli sviluppatori hanno mostrato grande interesse su come sfruttare al meglio il Game Porting Toolkit. Quando si scarica questo strumenti si ha a disposizione un ambiente d’emulazione completo, che permette di vedere immediatamente come girerebbe su Mac un gioco progettato per Windows“.

