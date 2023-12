Altro che mid-range: Redmi Note 14 Pro+ avrà una fotocamera molto avanzata

Da anni campionessa di vendite, la serie Redmi Note è molto importante per il successo commerciale di Xiaomi, perciò non stupisce che Redmi Note 14 Pro+ alzerà ulteriormente l’asticella. Specialmente sotto il profilo della fotocamera, che da qualche tempo a questa parte sta diventando un elemento sempre più rilevante nella costruzione di una scheda tecnica.

Redmi Note 14 Pro+ sfiderà Realme 12 Pro+: sarà il primo con un teleobiettivo periscopiale

Prendendo per buone le parole proferite su Weibo del noto insider Digital Chat Station, Redmi Note 14 Pro+ potrebbe essere il primo modello di smartphone targato Redmi ad avere un teleobiettivo periscopiale con sensore non specificato da 50 MP. Neppure il più recente Redmi K70 Pro ne è dotato, avendo una fotocamera limitata a uno zoom ottico 2x dal formato tradizionale anziché a mo’ di periscopio.

Una scelta che non può non ricordare quella che Realme avrebbe adottato per il prossimo Realme 12 Pro+, anch’esso destinato alla fascia media ma comunque dotato di uno zoom periscopiale. Sempre sulla base del leak in questione, Redmi Note 14 Pro+ avrebbe specifiche comprensive di uno schermo curvo 1.5K e una non ben specificata piattaforma flagship di Qualcomm.

Informazioni piuttosto interessanti per il panorama mobile, anche se prima di avere dettagli più concreti ci vorranno mesi: la serie Redmi Note 13 è stata presentata soltanto tre mesi fa, e bisognerà pazientare ancora un po’ prima che venga presentata in versione Global.

