Realme 12 Pro+ senza segreti: immagini, specifiche, prezzo e data

Nonostante non sarà il suo top di gamma di riferimento, pare proprio che Realme 12 Pro+ sarà uno smartphone piuttosto rilevante per le sue specifiche. Sin da quando se n’è iniziato a parlare, le voci di corridoio ci hanno fatto capire che il modello di punta della serie Number avrà ambizioni di un certo livello, specialmente sotto il profilo fotografico.

Realme 12 Pro+: ecco cosa sappiamo, fra immagini, specifiche e prezzo

Crediti: Weibo

Sommando tutte le informazioni finora apparse, Realme 12 Pro+ sarebbe dotato di un display curvo con punch-hole centrale, nello specifico un pannello OLED prodotto da BOE da 6,7″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz. Sotto al cofano ci sarebbe un System-on-a-Chip Qualcomm, uno Snapdragon della serie serie 7, probabilmente lo Snapdragon 7s Gen 2 se non il più recente Snapdragon 7 Gen 3.

La batteria sarebbe un’unità a doppia cella da 5.000 mAh di cui non si conosce ancora la potenza di ricarica, mentre il software sarà pressoché sicuramente Android 14 con Realme UI 5.0 e 2+3 anni di aggiornamenti. Si conosce piuttosto bene invece il comparto fotografico, che oltre a una selfie camera da 32 MP sarebbe capitanato da una tripla fotocamera da 50+8+64 MP con Sony IMX890, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale 3x con sensore OV64B.

Non sarà un camera phone, ma la presenza di un teleobiettivo periscopiale su un medio di gamma quale Realme 12 Pro+ potrebbe dar via a un nuovo trend, cioè l’adozione di zoom ottici avanzati anche su modelli non di fascia alta. La presentazione è prevista per il periodo di fine gennaio/febbraio, per un prezzo in Cina attorno ai 1.899/1.999 CNY, circa 240/250€.

