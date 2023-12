Nothing Phone (2a): il prezzo potrebbe far storcere il naso

Dopo aver esordito nell’ostica industria degli smartphone con Phone (1) e (2), a quanto pare il prossimo modello sarà il vociferato Nothing Phone (2a). Da parte di Nothing non è ancora arrivata nessuna comunicazione e nessun teaser per il momento, nonostante coi modelli precedenti sia stata molto attiva in tal senso. Tuttavia, questo non significa che non si sappia nulla a riguardo, anzi: grazie alle voci di corridoio che circolano sui social, abbiamo già un quadro abbastanza chiaro di Phone (2a).

Un noto insider svela specifiche e prezzi per il prossimo Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Secondo quanto affermato da leaker come Yogesh Brar e Roland Quandt, Nothing Phone (2a) punterebbe alla fascia attorno/sotto ai 400$, il ché lo porrebbe nello stesso segmento di mercato di Phone (1). Qualora fosse effettivamente così, potremmo considerarlo come il diretto successore del primo smartphone Nothing, nonostante la differente nomenclatura.

Se vi steste chiedendo quali sarebbero le sue specifiche, è trapelato che Nothing Phone (2a) dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7200, memorie a partire da 8/128 GB, doppia fotocamera da 50+50 MP con sensori Samsung S5KNG9 e ultra-grandangolare Samsung S5KJN1, selfie camera Sony IMX615 da 32 MP e software Nothing OS 2.5 con Android 14.

Cambierebbe il design, con una nuova scocca posteriore, dove troverebbe spazio una fotocamera orizzontale e una rinnovata interfaccia Glyph con funzioni simili a quelle di Phone (2). Appuntamento quindi al MWC 2024 di Barcellona, dove Nothing terrà ufficialmente un evento il 27 febbraio a cui probabilmente ne capiremo di più.

