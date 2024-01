OPPO Find X7 Ultra è il primo al mondo con doppio periscopio: ecco come scatta

Il prossimo 8 gennaio si terrà l’evento di lancio della nuova serie Find e per la prima volta ci sarà un modello Ultra. Ovviamente è impossibile non aspettarsi grandi cose dal top di gamma, in particolar modo per quanto riguarda il comparto fotografico. Ora la casa cinese ha pubblicato anche i primi sample dedicati alla fotocamera di OPPO Find X7 Ultra, la prima dotata di doppio teleobiettivo a periscopio. Ecco come scatta il nuovo flagship del brand

OPPO Find X7 Ultra alle prese con ritratti e primi piani: ecco come scatta il nuovo top di gamma

Crediti: OPPO

Come anticipato poco sopra, OPPO Find X7 Ultra è dotato di un comparto fotografico comprensivo di due teleobiettivi, entrambi con una struttura a periscopio (li vedete nell’immagine in alto). Si tratta di una tecnologia che permette di ottenere uno zoom elevatissimo, ma senza inficiare sullo spazio all’interno del dispositivo. Il pacchetto dovrebbe comprendere una Quad Camera da 50 + 50 + 50 + 50 MP con Sony LYT-900 da 1/0,98″ (con OIS), ultra-grandangolare LYT-600 e i due teleobiettivi (entrambi con stabilizzazione OIS). L’azienda ha pubblicato sui social i primi sample foto di OPPO Find X7 Ultra e il risultato è davvero di tutto rispetto.

Crediti: OPPO Crediti: OPPO

Le immagini sono state scattate con il teleobiettivo dotato di una lunghezza focale di 65 mm, perfetto per i ritratti. I contorni emergono con precisione, mentre lo sfondo risulta perfettamente sfocato; i capelli in movimento risultano impressionanti, con un risultato finale davvero eccellente. Inoltre sono presenti degli scatti effettuati con il teleobiettivo con lunghezza focale di 135 mm: il sensore è pensato per i primi piani e anche in questo caso le immagini parlano da sole. Se volete dare un’occhiata a tutti i sample rilasciati da OPPO (nella qualità originale) ecco il link per il download.

Crediti: OPPO Crediti: OPPO

OPPO Find X7 Ultra e il fratello minore Find X7 debutteranno in Cina l’8 gennaio: se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli prima dell’uscita date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie, con tutti i leak e le conferme arrivate finora.

