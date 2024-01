Snapdragon XR2+ Gen 2 ufficiale: è il SoC dei rivali di Apple Vision Pro

In occasione del palco del CES 2024 di Las Vegas che si sta tenendo in questi giorni, Qualcomm ha ufficialmente annunciato il nuovo Snapdragon XR2+ Gen 2. È il System-on-a-Chip di nuova generazione dedicato al mondo della realtà virtuale, basato sul precedente Snapdragon XR Gen 2 presente dentro a Meta Quest 3, rispetto a cui ha una CPU overclockata del +20% e una GPU overclockata del +15%.

Qualcomm presenta lo Snapdragon XR2+ Gen 2: ecco cosa cambia per la realtà virtuale

Crediti: Qualcomm

Questo aumento di potenza hardware permette allo Snapdragon XR2+ Gen 2 di offrire una risoluzione di 4.3K a 90 fps per occhio, per una maggiore fedeltà e fluidità dell’immagine mostrata nel visore in termini di profondità, dettagli e colori. Inoltre, sfrutta tecnologia come Dynamic Foveated Rendering, Space Warp e Game Super Resolution per restituire una grafica ancora più immersiva.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale locale permette di gestire fino a 12 videocamere contemporaneamente, con cui tracciare i movimenti del corpo (fra mani, controller, testa ed espressioni facciali), filmare l’ambiente attorno a sé e calcolarne la profondità per dar vita alla realtà mista MR che fonde quella virtuale a quella aumentata. Questo grazie anche alla latenza di 12 ms, che consente un passaggio dal mondo reale a quello virtuale in maniera più reattiva, oltre alla connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.2 con un aumento della banda passante del 60% e una latenza ridotta del 50%.

Fra le prime compagnie ad adottare lo Snapdragon XR2+ Gen 2 ci saranno ufficialmente Samsung e Google, che dietro le quinte stanno preparando i rispettivi competitor per l’imminente Apple Vision Pro. E magari ne sapremo di più in occasione del prossimo Samsung Unpacked, dove oltre alla serie Galaxy S24 potremmo conoscere il primo visore MR di Samsung.

