Apple Vision Pro, niente ritardi: lancio a breve, ma in Italia bisognerà attendere

Aggiornamento 02/01: sono emerse in rete nuove informazioni sulla data di lancio di Apple Vision Pro, trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Durante la presentazione ufficiale di Vision Pro, Apple ha annunciato che il nuovo dispositivo sarebbe arrivato sul mercato nelle prime settimane del 2024, facendo presagire un lancio tra gennaio e febbraio. Rumor successivi suggerivano presunti ritardi nello sviluppo del nuovo casco per la realtà aumentata e virtuale che avrebbero potuto far slittare il lancio, indiscrezioni che sono state ulteriormente smentite.

Apple Vision Pro potrebbe arrivare a breve, ma non in tutto il mondo

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple avrebbe pianificato i corsi di formazione per gli addetti che negli Apple Store si occuperanno di far provare e vendere i Vision Pro; data la sua peculiarità, è richiesto un addestramento specifico affinché siano in grado di configurare il visore, adattarlo al capo dei potenziali acquirenti e mostrar loro ciò di cui è capace.

Come da programma, i corsi partiranno a metà gennaio e dureranno due giorni. Nonostante a più riprese si sia parlato di marzo 2024 come del papabile mese di inizio vendite, secondo l’insider di Bloomberg la compagnia di Cupertino starebbe facendo di tutto per accelerare il processo e farle partire dal 27 gennaio. Tuttavia, sarà possibile acquistarlo soltanto su appuntamento e inizialmente unicamente negli Stati Uniti.

L’effettiva disponibilità negli Stati Uniti potrebbe riflettersi anche nel resto del mondo: nel Regno Unito e in Canada, il debutto del visore XR sarebbe atteso entro fine 2024, mentre il resto del mondo aspetterà quasi sicuramente il 2025 per mettere la mani sul nuovo prodotto della compagnia di Cupertino.

