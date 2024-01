Xiaomi MIX 5 certificato per la prima volta (ma il lancio è ancora lontano)

Di recente sono arrivate notizie non proprio entusiasmanti per gli appassionati Mi Fan in attesa del prossimo flagship della serie MIX. Il futuro Xiaomi MIX 5 non arriverà quest’anno e ci sarà da attendere ancora un bel po’: purtroppo la prima certificazione dedicata al top di gamma sembra proprio confermare quest’indiscrezione (anche se questo non vuol dire che quest’anno resteremo a bocca asciutta).

Xiaomi MIX 5 nella prima certificazione: ecco quando dovrebbe arrivare

Crediti: GSMChina

Il lancio di Xiaomi MIX 4 risale al 2021 e fino a questo momento la casa cinese si è concentrata solo sui dispositivi pieghevoli della famiglia (la serie MIX Fold). Il prossimo Xiaomi MIX 5 dovrebbe saltare il 2024 ed arrivare direttamente nel 2025: lo aveva anticipato l’insider DigitalChatStation ed ora arriva la “conferma” anche dalla prima certificazione del telefono. Quest’ultimo è stato avvistato nel database dell’ente IMEI con la sigla 2503AVP01C e proprio questa rappresenta il fulcro del problema. Solitamente Xiaomi utilizza numeri di modello che presentano indizi sull’uscita del terminale e in questo caso abbiamo le cifre 2503, ossia marzo 2025. Il nuovo flagship della gamma MIX potrebbe debuttare verso marzo o aprile del prossimo anno, magari insieme al futuro Xiaomi 15 Ultra. Per quanto riguarda il lancio internazionale, al momento lo smartphone è stato certificato solo per la Cina e non è dato di sapere se ci sarà o meno una versione Global.

Oltre alla versione standard ci sarebbe spazio anche per Xiaomi MIX 5 Pro (almeno secondo delle indiscrezioni non proprio recenti): le uniche differenze tra Xiaomi MIX 5 (nome interno L1A) e MIX 5 Pro (L1) riguarderebbero il comparto fotografico. A proposito delle fotocamere, stando ai leak a bordo del Pro dovremmo avere un sensore principale da 50 MP con OIS, un teleobiettivo con zoom 5X da 48 MP ed un ultra-grandangolare da 50 MP. Ci sarebbe anche spazio per una selfie camera da 48 MP (immaginiamo sotto il display). Il fratello minore avrebbe dalla sua un ultra-wide da 48 MP ed un teleobiettivo 2X da 48 MP. Queste informazioni risalgono allo scorso anno ed è tutto ciò che sappiamo sulle specifiche della gamma MIX: le cose potrebbero essere cambiate quindi è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni.

