Xiaomi MIX 5 non arriverà quest’anno, ma ci sarà una sorpresa

Sono passati ben 2 anni e mezzo dal lancio dell’ultimo MIX 4 e di un successore nemmeno l’ombra. Nel corso del tempo si sono susseguite varie indiscrezioni ma a quanto pare la serie sperimentale della casa di Lei Jun ha trovato la sua dimensione stabile nella gamma MIX Fold, giunta al terzo capitolo nel 2023. Tuttavia un noto insider torna a parlare di Xiaomi MIX 5, con una brutta notizia accompagnata da una buona: quale delle due preferite leggere prima?

Niente Xiaomi MIX 5 nel 2024, ma ci sarà un degno erede (secondo i leak)

Ovviamente la brutta notizia è abbastanza palese: Xiaomi MIX 5 non arriverà nel 2024, ma bisognerà pazientare ancora. Digital Chat Station (è lui l’insider in questione) non si sbottona sul possibile periodo d’uscita del flagship; il lancio potrebbe avvenire direttamente nel 2025, ma a questo punto è meglio restare in attesa di novità più concrete. Nel corso dei mesi passati si sono susseguite indiscrezioni e voci di corridoio, anche se solo una cosa potrebbe essere certa: il prossimo smartphone dovrebbe offrire nuovamente una fotocamera sotto lo schermo, come avvenuto con Xiaomi MIX 4.

Crediti: Weibo

Passando alla buona notizia, l’insider continua sostenendo che quest’anno arriverà un dispositivo in grado di fare le veci di Xiaomi MIX 5. I colleghi di TheTechOutlook ipotizzano una versione rinnovata dell’attuale MIX 4; forse l’ex flagship potrebbe ritornare con una scheda tecnica rinnovata e l’immancabile Under Screen Camera. In realtà ci sarebbero anche altre due possibilità, una poco credibile ed un’altra decisamente verosimile.

MIX 4 – Crediti: Xiaomi

La compagnia cinese potrebbe lanciare un dispositivo futuristico come Xiaomi MIX Alpha o magare qualcosa di simile al concept Waterfall su quattro lati. Viaggiare con la fantasia è sempre piacevole (e gratuito), ma non dimentichiamo che nel 2024 è atteso anche un altro smartphone “particolare”. Digital Chat Station potrebbe riferirsi anche a Xiaomi MIX Flip, il primo pieghevole a conchiglia del brand, uno smartphone che potrebbe raccogliere l’eredità di MIX 4 visto il formato simile (rispetto ai MIX Fold, ossia degli smartphone/tablet). Comunque restiamo in attesa di saperne di più e non appena ci saranno novità vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

