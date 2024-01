iPhone 16 e iPhone 17: nuove fotocamere, sia dietro che davanti

Il famoso analista Ming-Chi Kuo non si è esposto solamente sulla fotocamera di Huawei P70, ma anche sulle novità previste per iPhone 16 e iPhone 17. Come a ogni nuova uscita in materia di melafonini, Apple viene colpita da voci di corridoio da ogni dove e che riguardano pressoché ogni aspetto dei suoi smartphone. In particolare l’ambito fotografico, da anni uno dei punti focali di iPhone, specialmente da quando possono vantare specifiche sempre più vicine a quelle della controparte Android.

Ming-Chi Kuo rivela come cambieranno le fotocamere di iPhone 16 Pro e della serie iPhone 17

Crediti: Apple

Il rumor di Ming-Chi Kuo ci fa sapere che iPhone 16 Pro e Pro Max dovrebbero avere una tripla fotocamera da 48+48+12 MP, passando da un sensore ultra-grandangolare 12 MP da 1/2.6″ e pixel da 1,4 µm a un 48 MP da 1/2.55″ e 0,7 µm, che sarebbe così in grado di acquisire più luce tramite Pixel Binning a 12 MP (tecnica attualmente usata solo col sensore primario) e migliorare le quando realizzati con zoom 0.5x, oltre a poter scattare in ProRAW a 48 MP; inoltre, ricordiamo che il modello Pro dovrebbe anche ricevere il teleobiettivo periscopiale Tetraprism finora esclusivo di 15 Pro Max.

L’analista ha anche parlato della serie iPhone 17, facendo capire che ci sarà una novità comune a tutti i modelli che la comporranno. Mi riferisco alla selfie camera, che passerebbe dall’attuale sensore da 12 MP con lenti 5P delle serie iPhone 15 e 16 a un più evoluto 24 MP con lenti 6P fornite da Genius Electronic Optical, a vantaggio della qualità generale dell’immagine catturata. Secondo le previsioni, con iPhone 17 Pro e Pro Max il trittico di sensori dovrebbe passare definitivamente a 48+48+48 MP, portando il sensore più evoluto anche sul teleobiettivo.

Per la serie iPhone 16, le novità attese sono molteplici: si parla di display più grandi e meno energivori, nuovo tasto Cattura, microfoni più avanzati, migliore gestione delle temperature ma anche prezzi più alti. Per non parlare della serie iPhone 17, che potrebbe dire addio alla controversa Isola Dinamica.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le