iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: display più grandi ma sempre meno compatti

Dopo diversi anni di stasi, Apple avrebbe deciso di aumentare le dimensioni dei suoi smartphone, nello specifico iPhone 16 Pro e Pro Max. Dal 2020 al 2023, la diagonale dei melafonini non è radicalmente cambiata, mentre la prossima serie 16 dovrebbe cambiare questo trend. Una notizia che farà felici coloro che sono alla ricerca di uno smartphone dal display ampio, a vantaggio della multimedialità, mentre farà meno felici coloro che preferirebbero soluzioni più compatte.

Ecco di quanto aumenterebbero le dimensioni di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

Crediti: MacRumors

Rispetto agli attuali iPhone 15 Pro e Pro Max, i cui schermi misurano 6,1″ e 6,7″, i futuri iPhone 16 Pro e Pro Max salirebbero a 6,3″ e 6,9″, con un conseguente aumento delle dimensioni in altezza, larghezza e peso (ma non in spessore):

iPhone 15 Pro – 146,6 x 70,6 x 8,25 mm per 187 grammi

iPhone 16 Pro – 149,6 x 71,45 x 8,25 mm per 194 grammi

per iPhone 15 Pro Max – 159,9 x 76,7 x 8,25 mm per 221 grammi

iPhone 16 Pro Max – 163 x 77,58 x 8,25 mm per 225 grammi

Oltre a poter fruire in maniera più soddisfacente di social, giochi, foto e video, avere smartphone più grossi dovrebbe andare anche a vantaggio degli speaker, che godrebbero di una maggiore cassa di risonanza, e soprattutto dell’autonomia, anche se le batterie dovrebbero alimentare schermi più grandi ergo più energivori; non a caso, si vocifera che sarà introdotta una nuova tecnologia del display per abbassarne i consumi.

Non sarebbero previste modifiche dimensionali per iPhone 16 e 16 Plus, le cui diagonali dovrebbero rimanere immutate sui 6,1″ e 6,7″ come i loro predecessori; guardando al futuro, invece, si prospetta un aumento dimensionale per iPhone 17 e 17 Plus, rispettivamente a 6,27″ e 6,86″ per un form factor in 19.6:9.

