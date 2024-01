Huawei Nova Y62 e Y62 Plus ufficiali: tanta batteria, ma il SoC (Kirin?) è ignoto

A distanza di pochi giorni dall’annuncio della serie Nova 12, due nuovi smartphone si aggiungono alla famiglia Nova: si chiamano Huawei Nova Y62 e Nova Y62 Plus e sono diretti alla fascia più tipicamente economica.

Huawei Nova Y62 e Y62 Plus ufficiali: due nuovi smartphone per la fascia economica

Crediti: Huawei

Sia Huawei Nova Y62 che Y62 Plus montano una scheda tecnica quasi identica: schermo LCD da 6,52″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 con refresh rate a 60 Hz, 128 GB di memoria espandibile via microSD, tripla fotocamera da 50+2+2 MP con due lenti dedicate alla modalità Macro e all’acquisizione della profondità, selfie camera punch-hole da 5 MP, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 22.5W, connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS, EMUI 12, USB-C e lettore d’impronte laterale.

L’unica differenza fra i due modelli è la memoria RAM, da 4 GB sul modello standard e da 8 GB su quello Plus. Per entrambi, il SoC è ignoto: sappiamo soltanto che ha una CPU octa-core a 2,2 GHz e nulla più. Ultimamente Huawei si è dimostrata piuttosto criptica quando si parla di System-on-a-Chip proprietari, come visto con Huawei Mate 60, Nova 12 e i “nuovi” Kirin 9000S, 9000SL e 8000: che anche in questo caso ci siamo di mezzo dei microchip HiSilicon?

Disponibili nelle due colorazioni Sapphire Blue e Midnight Black, non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità di Huawei Nova Y62 e Y62 Plus, né sul prezzo né sull’eventuale lancio in Europa.

