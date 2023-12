Kirin 9000SL e Kirin 8000: cosa sappiamo dei nuovi SoC Huawei

Era nell’aria, e adesso ne abbiamo (quasi) la conferma: fra le novità della serie Huawei Nova 12 ci sono non uno bensì due nuovi microchip proprietari. Dovrebbero chiamarsi Kirin 9000SL e Kirin 8000, e se uso il condizionale è perché ancora una volta l’azienda cinese di Ren Zhengfei ha deciso di mantenere un certo alone di mistero attorno alle sue tecnologie proprietarie, così come avvenuto con il Kirin 9000S della serie Mate 60. Tuttavia, chi ha messo le mani sui nuovi smartphone sta pubblicando in rete alcuni dettagli sulle specifiche di questi inediti System-on-a-Chip, aiutandoci a capire quale sia la direzione della divisione semiconduttori HiSilicon.

La gamma Huawei Nova 12 introduce i nuovi SoC proprietari Kirin 9000SL e Kirin 8000

A differenza di Huawei Nova 12 Lite, mosso dalla soluzione targata Qualcomm quale lo Snapdragon 778G, Huawei Nova 12 e Nova 12 Pro sono mossi dal Kirin 8000, anche denominato come Kirin 830. Questo perché sarebbe il diretto successore del vecchio SoC Kirin 820 per la fascia mid-range, da cui parrebbe ereditare lo stesso processo produttivo a 7 nm. La sua configurazione prevedrebbe una CPU octa-core 1 x 2,4 GHz + 3 x 2,189 GHz + 4 x 1,84 GHz (forse A55) e una GPU ARM Mali-G610 con frequenza di clock di 864 MHz.

C’è poi il più performante Kirin 9000SL, presente all’interno del modello top Huawei Nova 12 Ultra, anche se in questo caso parliamo di un SoC che è una variante di uno già esistente, cioè il Kirin 9000S. Ecco le differenze fra i due:

Kirin 9000S CPU 1 x 2,62 GHz Taishan + 3 x 2,15 GHz Taishan + 4 x 1,53 GHz Cortex-A510

Kirin 9000SL CPU 1 x 2,35 GHz Taishan + 2 x 2,15 GHz Taishan + 3 x 1,53 GHz Cortex-A510



K9000SL vs K8000



Note that GPU is not supported on K9000 series. pic.twitter.com/jwAeNoUnfZ — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) December 26, 2023

Il “nuovo” SoC ha quindi una CPU hexa-core con 9 thread e frequenza più bassa rispetto alla CPU octa-core con 12 thread del Kirin 9000S, mentre non cambia la GPU proprietaria Huawei Maleeon 910 settata a 750 MHz. Lo si nota nel benchmark di Antutu, che non essendo in grado di rilevare la GPU proprietaria di Huawei restituisce un punteggio privo delle capacità di elaborazione grafica.

Questi due non sono i soli System-on-a-Chip che la compagnia ha presentato (seppur senza parlarne ufficialmente) in queste ultime settimane: degno di menzione è il Kirin 9006C a 5 nm del PC Huawei Qingyun L540.

