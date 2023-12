I cieli non hanno più segreti con il drone Xiaomi FIMI X8 Pro: oggi quasi 200€ di sconto

Da sempre l’uomo è incuriosito dall’ignoto e la voglia di esplorare lo ha portato a solcare anche i cieli. Con questo drone Xiaomi FIMI X8 Pro, che oggi viene proposto in sconto, potrete anche voi esplorare le zone che vi circondano con un punto di vista tutto nuovo: una visione area in alta definizione che vi lascerà sicuramente a bocca aperta.

Xiaomi FIMI X8 Pro: visuale in prima persona con risoluzione 4K e gimbal a 3 assi

Crediti: FIMI

Xiaomi FIMI X8 Pro è un drone quad-copter dotato di sensore CMOS (1/1.3″) da 48 MP (risoluzione 4K, 3840 x 2160 pixel, 30 fps), con supporto per doppio ISO nativo e uscita HDR diretta, mentre il gimbal meccanico a 3 assi integrato si occupa di ridurre al minimo le vibrazioni per delle registrazioni sempre fluidi e perfettamente stabilizzate. Il velivolo, inoltre, è dotato di sistema RokLink 4.0 HD che garantisce una trasmissione del segnale senza interruzioni fino a 15 km con una latenza di soli 130 millisecondi.

Grazie alla batteria da 4900 mAh, questo drone è grado di fornire un’autonomia di volo di circa 47 minuti, assicurando in questo modo delle riprese durature senza la necessità di far ritorno alla base per la sostituzione continua delle batterie. Il megafono integrato, inoltre, permette di trasmettere voci e suoni in diretta, in modo da fornire indicazioni alle persone che si trovano nella vicinanze.

Nella confezione di vendita è incluso anche il telecomando da collegare allo smartphone per visualizzare in tempo reale le immagini trasmesse dal drone, con la possibilità di utilizzare anche la visuale in prima persona FPV.

Xiaomi FIMI X8 Pro è disponibile al prezzo promozionale di 636.69€, grazie all’offerta lampo di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store, con un piccolo sovrapprezzo di cui trovate i dettagli nel box sottostante.

