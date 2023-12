Xiaomi 14 Global si farà: svelata la data di annuncio

Al giorno d’oggi, non è più così scontato che le aziende cinesi portino i loro top di gamma anche qua in Europa, come spiegato in questo video-editoriale. Lo abbiamo visto con OPPO, che ha interrotto la disponibilità della serie Find X in occidente, e parzialmente anche con vivo, che è solita proporre i suoi flagship più pregiati solo in Asia. Per la prima volta, pare proprio che anche Xiaomi voglia fare lo stesso, con uno Xiaomi 14 Pro che non dovrebbe arrivare alle nostre latitudini; al contrario, lo Xiaomi 14 Global sembra pronto al suo lancio occidentale, come svelato da un noto leaker.

Uno dei protagonisti del MWC 2024 dovrebbe essere la variante Global di Xiaomi 14

Xiaomi 14 Global launch (including India) planned for MWC.



Probable date: 27th Feb 2024 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 26, 2023

A parlarne è Yogesh Brar, che sul suo profilo X (ex Twitter) ha detto a chiare lettere che il lancio di Xiaomi 14 Global sarebbe pianificato per il prossimo MWC 2024 di Barcellona. La probabile data di annuncio sarebbe fissata per il 27 febbraio, ricordando che la fiera catalana si terrà ufficialmente dal 26 al 29 febbraio.

Sarà interessante capire se il successo riscosso in madrepatria verrà bissato anche in Europa, con Xiaomi 14 e 14 Pro che hanno macinato milioni di vendite in pochi giorni. Se tutto va come previsto, da noi dovrebbe arrivare solo il modello base, uno smartphone certificato IP68 con schermo LTPO da 6,36″ 1.2K con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 3.000 nits, Snapdragon 8 Gen 3, memorie da 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB/1 TB di ROM, batteria da 4.610 mAh con ricarica a 90W e wireless a 50W e un comparto fotografico da 50+50+50 MP dotato di lenti Leica, ultra-grandangolare, teleobiettivo 3.2x e selfie camera da 32 MP.

In tutto ciò, all’orizzonte si staglia anche Xiaomi 14 Ultra, il cui arrivo è anch’esso previsto in versione Global.

