Recensione KTC H27V13: monitor da gaming economico per chi vuole qualità e prestazioni al giusto prezzo

Vi sembrerà strano, ma con l’arrivo (ed il calo dei prezzi) di PlayStation 5 e Xbox Series S e X, il settore dei monitor da gaming è cresciuto tantissimo. In realtà sono tante le persone che hanno deciso di abbandonare le TV e connettere le console di nuova generazione a questa particolare tipologia di monitor, vuoi perché per acquistare una TV che sfrutti a dovere tutte le caratteristiche delle console bisogna spendere cifre esorbitanti, vuoi perché su schermi piccoli si riesce a gestire meglio alcune tipologie di giochi.

E se c’è un brand che negli ultimi anni è riuscito a garantire un ottimo rapporto qualità prezzo per i suoi monitor da gaming è KTC: l’abbiamo visto con l’H24T09P (qui la recensione), con il Mini LED M27T20 (qui la recensione), oppure con l’H27S17 (qui la recensione): tutti modelli che abbiamo definito “economici solo nel prezzo”.

Oggi però parliamo di un modello che davvero sulla carta sembra un best-buy: è il KTC H27V13, un modello con pannello VA IPS FullHD da 27” con Adaptive-Sync e 100 Hz di frequenza d’aggiornamento, che è venduto ad un prezzo decisamente competitivo.

Recensione KTC H27V13: monitor da gaming economico, perfetto per chi vuole qualità e prestazioni senza spendere troppo

Unboxing

La confezione di vendita è realizzata in semplice cartonato, ma il monitor è protetto da due grandi strati di polistirolo, i quali gli consentiranno di arrivare integro durante la spedizione. Al suo interno è presente la seguente dotazione:

Monitor KTC H27V13 ;

; stativo;

alimentatore con presa europea/italiana;

cavo HDMI;

manualistica.

Design e materiali

Disponibile anche nella versione da 24”, una delle caratteristiche più particolari del KTC H27V13 è il suo design, e lo è perché non è un design “particolare”. Un leggero controsenso, è vero, ma il punto è che stiamo parlando di un monitor da gaming che esteticamente non sembra tale: il mercato ci ha abituati ad immaginare i prodotti di questa categoria caratterizzati da LED colorati e design ai limiti del “tamarro”, mentre il modello di cui parliamo oggi sembra davvero un monitor “tradizionale”.

Le linee sono pulite, la scocca è totalmente nera, e non integra alcuna caratteristica estetica che tecnicamente lo potrebbe collegare alla categoria dei monitor da gaming. Certo si tratta di gusti personali, ma per me questo particolare è un punto a suo favore, anche perché come vedremo tutte le sue caratteristiche tecniche sono da gaming.

Come praticamente quasi tutti i monitor del brand, poi, il design del KTC H27V13 è quasi senza cornici: questo 27” ha infatti cornici molto sottili su 3 dei 4 lati del pannello, mentre quello inferiore è leggermente più spesso. Questo comporta un ottimo rapporto schermo-superficie che si sposta alla perfezione con quello dovrebbe essere l’obiettivo di ogni monitor da gaming: ridurre le distrazioni garantendo una maggiore concentrazione sul gioco.

Il monitor è sorretto da uno stand centrale, ma è compatibile con lo standard vesa 100 per collegarlo ad un supporto da parete o un braccio esterno, molto utile soprattutto se si decide di affiancare due schermi uno accanto all’altro.

Il tasto per controllare l’accensione e lo spegnimento dello schermo, nonché l’attivazione dell’OSD, è posizionato sul lato destro della parte posteriore del pannello, in una collocazione piuttosto comoda da raggiungere e semplice da gestire.

Buona anche la disposizione degli ingressi, che è piuttosto standard: il KTC H27V13 integra una porta HDMI 1.4, un’uscita VGA, un’uscita da 3.5mm per cuffie o speaker esterni e l’ingresso per l’alimentazione.

Caratteristiche tecniche

Il KTC H27V13 utilizza un pannello VA IPS con una diagonale da 27 pollici in formato 16:9, risoluzione FullHD e 10bit di profondità colore. Scendendo più nel dettaglio abbiamo una gamma di colori pari al 99% sRGB, la frequenza di aggiornamento è fino a 100Hz, il tempo di risposta è di 8 ms e troviamo anche la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync e la tecnologia G-Sync.

Nei nostri test la luminosità di picco si è avvicinata ai 300 nits, mentre l’angolo di visione è molto ampio: parliamo di 89° sia in verticale che in orizzontale, ed è un valore molto interessante soprattutto considerando l’ottimo rapporto di contrasto (se valutato in base al costo) che è di 4000:1.

Il supporto nativo ad AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, si traduce in una completa assenza di tearing (un fenomeno che causa lo “spezzettamento” dell’immagine quando il frame rate non corrisponde al refresh rate) quando la funzione viene attivata tramite la scheda video del PC oppure sulla console come PlayStation 5 o Xbox Series X|S, mentre sono disponibili anche le tecnologie Low-Blue Light e Flicker-Free che salvaguardano la vista.

Qualità video e funzionalità

Insomma, considerando il prezzo di vendita, sulla carta le specifiche tecniche del KTC H27V13 sono più che buone ed il rapporto qualità prezzo è molto alto, ma come si è comportato il monitor nei nostri test e nella vita quotidiana? Decisamente bene. Certo, non si tratta di un prodotto che è in grado di offrire le prestazioni e la qualità di modelli molto più costosi, ma a meno di 110 euro è davvero molto interessante.

E questo perché, nonostante il prezzo, si tratta di un prodotto realizzato con estrema cura, ben bilanciato e conforme alle specifiche dichiarate dall’azienda. Dopo la prima accensione ho utilizzato i comandi inferiori del prodotto per sistemare le impostazioni di saturazione e contrasto, in quanto io le preferisco sempre più incisive per darmi un impatto maggiore durante il gaming o la visione di film. La luminosità massima è ottima per un utilizzo interno e gli angoli di visuale sono davvero ottimi.

È un prodotto che può essere acquistato non solo per giocare, ma anche come monitor da ufficio, da casa o da negozio, ma va detto che da il meglio di sé nell’esperienza gaming, anche se a mio parere resta un po’ limitante la scelta di non integrare alcuna porta HDMI 2.1 o 2.0, e di fermarsi alla versione 1.4. Tutto sommato però, anche collegandoci una PlayStation 5 o una Xbox Series X ci si rende subito conto della qualità del pannello, ed la compatibilità con il FreeSync di AMD è un vero e proprio game-changer quando sfruttata da dispositivi in grado di farlo.

Attraverso il menu si possono attivare tutte le funzioni integrate con il monitor, come il FreeSync stesso, l’HDR, modificare il tempo di risposta, calibrare l’immagine e attivare la modalità a bassa emissione di luce blu, e così via. Ed anche se stiamo parlando di un OSD piuttosto basilare, effettivamente tutte le voci menu sono chiare e semplici da raggiungere.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del KTC H27V13 è di 119,99 € su Geekmall ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 109,99 euro utilizzando il nostro coupon. E si tratta di una cifra quasi da “affare”, considerando che con meno di 110 euro vi potrereste a casa un monitor da 27” pensato sì per il gaming, ma adatto praticamente a qualsiasi utilizzo gli si voglia destinare.

Certo, come già detto non è uno di quei modelli top di gamma in grado di garantire prestazioni e qualità da primo della classe, ma per quel che costa è un prodotto più che valido, che si rivolge a chi vuole qualità, vuole prestazioni, ma non vuole spendere cifre esorbitanti.

Peccato solo per l’assenza di una porta HDMI quantomeno 2.0 e per l’impossibilità di regolare l’altezza del pannello e gestire meglio i cavi tramite lo stand integrato, ma per questa cifra di certo non si può pretendere la luna.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!