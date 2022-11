Recensione KTC H27S17: monitor da gaming curvo a 165 Hz economico solo nel prezzo

È indubbio, se fino a qualche tempo fa il settore dei monitor da gaming era destinato solo ad una piccola nicchia di utenza ed erano effettivamente pochi i brand che producevano display per il gioco che potevano realmente chiamarsi tali, ormai le cose sono cambiate e sempre più aziende stanno cercando di conquistarsi una piccola fetta di questo mercato che, anche grazie alle console di ultima generazione, sta aumentando sempre di più.

Ne è un esempio il KTC H27S17, un monitor da gaming economico ed adatto (per davvero) a tutte le tasche che, sulla carta, di economico pare davvero avere solo il prezzo: è un modello curvo da 27 pollici (che è possibile acquistare anche con diagonali più grandi), ha una risoluzione QHD, un super rapporto di contrasto di 4000:1, un tempo di risposta di 3ms ed utilizza un pannello con una frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz.

Insomma, teoricamente stiamo probabilmente parlando del miglior monitor da gaming economico come rapporto qualità/prezzo. Ma sarà davvero così? Lo abbiamo utilizzato in test per un paio di settimane, proprio per capire se le specifiche tecniche corrispondevano alla realtà. Ed i risultati che abbiamo raggiunto sono a tratti sorprendenti.

Recensione KTC H27S17: un monitor da gaming curvo 27” a 165 Hz “economico” solo nel prezzo

Unboxing

La confezione di vendita è realizzata in semplice cartonato, ma il monitor è protetto da due grandi strati di polistirolo, i quali gli consentiranno di arrivare integro durante la spedizione. Al suo interno è presente la seguente dotazione:

Monitor KTC H27S17 ;

; stativo;

alimentatore con presa europea/italiana;

cavo DisplayPort;

manualistica.

Design e materiali

Iniziamo dalla curvatura dello schermo. Il KTC H27S17 è caratterizzato da una curvatura a 1500R con delle cornici laterali piuttosto contenute, eccezion fatta di quella inferiore che – invece – è particolarmente evidente. La diagonale del sample che abbiamo ricevuto in prova è di 27”, ma è possibile acquistarlo anche nella versione da 32”. La curvatura, assieme al formato 21:9, permette di ottenere una visuale piuttosto ampia che non affaticherà collo e occhi, anche se mi sarebbe piaciuto che il brand avesse pensato ad uno stand che permettesse anche la regolazione in altezza del pannello: in realtà però, lo stativo che esce in confezione permette solo la regolazione dell'inclinazione verticale del display, e rimane fisso sia in altezza che sull'asse orizzontale. In soldoni, se si vuole girare lo schermo verso sinistra o verso destra, lo si dovrà fare spostando tutta la struttura.

Nel complesso il KTC H27S17 ha un'altezza massima di 362 mm (in estensione), una larghezza di 611 mm e l'assemblaggio è praticamente immediato: basterà avvitare a mano il lo stand a 3 piedini e poi agganciare il tutto al monitor con un click sfruttando un sistema di attacco rapido con molle e ganci molto resistenti. Per separare le due parti dovremo solo premere su una piccola leva in plastica.

Il monitor è realizzato in plastica ed acciaio, entrambi di buona qualità, ed è compatibile con lo standard VESA100 con cui potrà essere collegato ad una staffa a muro compatibile.

Inferiormente troviamo 2 ingressi DisplayPort 1.2 fino a 165Hz, un ingresso HDMI 2.0 fino a 145Hz, l'ingresso jack audio da 3.5 mm, una porta USB (che verrà sfruttata solo per eventuali aggiornamenti software) e quella per l'alimentazione, oltre che i tasti per controllare il monitor.

Insomma, in quanto a design e materiali c'è poco da criticare al KTC H27S17 anche se va detto che si tratta di un modello totalmente privo di qualsiasi soluzione funzionale per il cable management, dovuta ad un supporto a mio parere non conforme alla reale qualità del pannello, della quale parleremo a breve. Inoltre, si tratta di un modello che non integra alcun sistema audio: il KTC H27S17 non ha gli speaker, ma forse non è neppure un male considerando il livello medio della resa audio che generalmente caratterizza i monitor.

Caratteristiche tecniche

Il KTC H27S17 utilizza un pannello HVA con una diagonale da 27 pollici in formato 21:9, risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e con una curvatura 1500R. Scendendo più nel dettaglio abbiamo una gamma di colori pari al 120% sRGB ed è in grado di riprodurne ben 16.7 milioni, troviamo un contrasto di 4000:1 e, nei nostri test, la luminosità di picco si è avvicinata ai 300 nits. La frequenza di aggiornamento è fino a 165Hz con DisplayPort e 145Hz con HDMI, il tempo di risposta è di 3 ms e troviamo anche la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium e la tecnologia G-Sync.

La retroilluminazione è di tipo ELED, acronimo di Edge Led, in cui i LED stessi vengono collocati esclusivamente lungo il perimetro dello schermo e l'illuminazione generata viene proiettata in modo diffuso per tutto il pannello. Mi rendo conto che si tratta di un particolare molto tecnico, che potrebbe sembrare poco interessante per molti, ma vale la pena soffermarci su questa tecnologia sia per i suoi vantaggi che per gli svantaggi, in modo da capire bene come l'azienda ha lavorato anche in questo senso.

Innanzitutto con questa tecnologia il risparmio energetico è elevatissimo, non per niente il KTC H27S17 ha un consumo di circa 50/55w con luminosità al massimo, inoltre le prestazioni visive di contrasto e brillantezza dei colori sono decisamente di ottimo livello. Di contro però, può capitare che la retroiluminazione non sia sempre uniforme, e gli effetti di banding e clouding sono sempre dietro l'angolo.

C'è da dire però che il brand con il suo KTC H27S17 ha fatto un buon lavoro in questo senso: nel nostro sample, ad esempio, abbiamo notato un leggero effetto di clouding nella zona posta in alto a destra del pannello, ed anche se la luminosità di picco non è del tutto uniforme lungo tutti i pixel del display, in realtà si tratta di fenomeni davvero irrisori, decisamente migliori rispetto a quelli visti in altri display venduti nella stessa fascia di prezzo.

Qualità video e funzionalità

Insomma, sulla carta le specifiche tecniche del KTC H27S17 sono decisamente promettenti, ma come si è comportato lo schermo nella vita quotidiana? Rispondo subito: decisamente bene. Nonostante il prezzo piuttosto contenuto, stiamo parlando di un prodotto realizzato con estrema cura, ben bilanciato e conforme alle specifiche dichiarate dall'azienda.

Dopo la prima accensione ho utilizzato i comandi inferiori del prodotto per sistemare le impostazioni di saturazione e contrasto, in quanto io le preferisco sempre più incisive per darmi un impatto maggiore durante il gaming o la visione di film. La luminosità massima è ottima per un utilizzo interno e gli angoli di visuale sono buoni grazie al pannello HVA di qualità e alla curvatura.

Sono sincero però, non ho avuto modo di sfruttare i 165 Hz perché non ho a disposizione alcun dispositivo da connettere con il cavo Display Port, ma va detto che tramite HDMI con il mio MacBook Pro M1 Pro sono riuscito ad utilizzare lo schermo a 145 Hz, che ha reso tutto molto più fluido e piacevole da utilizzare.

Ed è altrettanto piacevole l'esperienza gaming, anche se a mio parere resta un po' limitante la scelta di non integrare alcuna porta HDMI 2.1, e di fermarsi alla versione 2.0. Tutto sommato però, anche collegandoci una PlayStation 5 o una Xbox Series X ci si rende subito conto della qualità del pannello, ed la compatibilità con il FreeSync di AMD è un vero e proprio game-changer quando sfruttata da dispositivi in grado di farlo.

Attraverso il menu si possono attivare tutte le funzioni integrate con il monitor, come il FreeSync stesso, l'HDR, modificare il tempo di risposta, calibrare l'immagine e attivare la modalità a bassa emissione di luce blu, e così via. Ed anche se stiamo parlando di un OSD piuttosto basilare, effettivamente tutte le voci menu sono chiare e semplici da raggiungere.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita ufficiale del KTC H27S17 è di 355,57 € ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto grazie ad un coupon, che fa abbassare la cifra a 219,99 euro. E a questo prezzo penso ci sia poco da pensarci prima di acquistarlo qualora si avesse bisogno di un monitor da gaming economico con queste caratteristiche.

Il supporto al FreeSync Premium, il refresh rate a 165 Hz, l'ottimo rapporto di contrasto, la solidità e la qualità del pannello lo rendono un prodotto appetibile per tutti i videogiocatori che vogliono un monitor top ma con una spesa relativamente contenuta rispetto ai brand molto più blasonati.

Peccato solo per l'assenza di una porta HDMI 2.1 e degli speaker di sistema, e per l'impossibilità di regolare l'altezza del pannello e gestire meglio i cavi tramite lo stand integrato, ma per il resto il KTC H27S17 è uno dei monitor con miglior rapporto-qualità prezzo sul mercato.





