vivo X Fold 3 Pro sarà l’unico pieghevole con questa comodità

Di tutti i produttori coinvolti nel settore degli smartphone pieghevoli, vivo è l’unica che produce più varianti del suo flagship, come nel caso di vivo X Fold 3 Pro. Accadde con vivo X Fold e Fold + e pare che accadrà nuovamente con la terza generazione della gamma X Fold, come già rivelato in precedenza dalle certificazioni tecniche.

vivo X Fold 3 Pro, trapelano le specifiche: sarà ancora una volta l’unico con questa caratteristica

Crediti: Digital Chat Station

Sulla base di quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, vivo X Fold 3 Pro dovrebbe avere il sensore d’impronte a ultrasuoni; se confermato, vivo si rivelerebbe nuovamente l’unica compagnia a usare questa tipologia di sblocco biometrico su un pieghevole. Sia che si parli di Samsung che di Google, Huawei, Honor, OPPO, OnePlus e Motorola, tutte queste aziende hanno smartphone pieghevoli unicamente dotati di sensore d’impronte laterale.

Il motivo di questa scelta è quello di non voler far gravare la presenza di un sensore ID sotto allo schermo in termini di spessore, in quanto collocarlo in quella posizione potrebbe richiedere una scocca più spessa, fattore che potrebbe penalizzare l’ergonomia dei pieghevoli, che già di per sé sono più spessi degli smartphone tradizionali. Purtroppo per noi occidentali, quelli di vivo rientrano in quella branca di pieghevoli che non vengono venduti fuori dalla Cina per scelta della società; un peccato, perché in caso contrario questo potrebbe spingere i competitor a usare questo sensore.

Non è ancora chiaro cosa cambierà fra vivo X Fold 3 e 3 Pro: sappiamo che il Pro avrà lo Snapdragon 8 Gen 3, probabilmente presente anche sulla versione base, per due pieghevoli che dovrebbero debuttare nel corso del Q1 2024.

