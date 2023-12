Nothing Phone (2a): il primo budget phone è prossimo al lancio

Aggiornamento 05/12: il lancio di Phone (2a) sembra avvicinarsi, trovate il perché nell’articolo.

Dopo le vendite non proprio entusiasmanti del secondo capitolo (svelate da un leak, quindi da prendere con cautela), la compagnia di Carl Pei potrebbe virare verso lidi differenti. Secondo un insider sarebbe in dirittura d’arrivo uno smartphone mid-range chiamato Nothing Phone (2a): probabilmente l’azienda ha intenzione di portare la sua estetica particolare all’interno di una fascia ancora più accessibile, in modo da attirare utenti. Ecco cosa sappiamo di questa (presunta) novità.

Nothing Phone (2a): l’azienda di Carl Pei punta anche alla fascia budget?

{Exclusive}

A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work 🔥



✅Model Number :- AIN142



✅Name :- Nothing Phone 2a



Some known information i got :-

✅6.7 inch AMOLED screen

✅Centre alligned punch Hole display

✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtIt — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 27, 2023

Dopo un primo capitolo di fascia medio alta ed un modello che strizza l’occhio ai top di gamma (ma senza raggiungerli), Nothing avrebbe in serbo una sorpresa. Nothing Phone (2a) è protagonista delle primissime indiscrezioni: a quanto pare il terzo capitolo della serie dovrà attendere. Il nuovo arrivato dovrebbe avere il numero di modello AIN142 e sarebbe equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6,7″. Frontalmente dovremmo avere un display flat con punch hole centrale mentre il retro sarebbe caratterizzato dall’iconico stile del brand. Il design posteriore richiama quello di Phone (1) e Phone (2), con una scocca semi-trasparente, un look minimale e quelle che sembrano essere le luci LED dell’interfaccia Glyph.

L’immagine risulta sfocata e poco credibile e lo stesso insider sostiene che il design potrebbe cambiare. Per ora non ci sono dettagli sulle specifiche: potrebbe essere un medio gamma oppure un dispositivo budget, al momento non ci sono certezze e nemmeno una finestra d’uscita. L’intero leak andrebbe preso con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma ufficiale o all’entrata in scena di un insider dall’alta credibilità. A tal proposito, la stessa compagnia ha modificato la sua bio di X, facendo intuire che “qualcosa arriverà questa settimana“: che si tratti di Phone (2a)?

Lanciare un budget phone adesso significherebbe premere tantissimo sull’acceleratore: abbiamo già preso in esame il fenomeno delle startup indipendenti (come OnePlus) che sfidano i potenti con dispositivi top dal prezzo conveniente (e che poi diventano a loro volta i big che hanno sfidato). Questo potrebbe essere il futuro di Nothing, o meglio quello nella mente del suo fondatore. OnePlus ha avuto vari anni a disposizione per cementare la fan base mentre il nuovo marchio di Carl Pei deve ancora prendere piede. Comunque sarebbe interessante vedere l’estetica di Nothing su dispositivi economici ma al momento si tratta solo di una voce.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le