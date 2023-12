Apple fa ricorso alla Corte Federale: i Watch tornano in vendita

La battaglia legale di Apple per evitare il ban sul mercato di Watch Series 9 e Ultra 2 continua senza sosta, con la compagnia di Cupertino che nelle ultime ore è riuscita a guadagnare la prima piccola vittoria. Con il ricorso alla Corte Federale, infatti, l’azienda di Tim Cook è riuscita a mettere in pausa il procedimento che prevede lo stop alle vendite dei Watch, che sono potuti finalmente tornare negli store.

La Corte Federale mette in pausa il ban: gli Apple Watch tornano sullo store

Crediti: Apple

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato come la guerra dei brevetti tra Apple e Masimo abbia portato allo stop delle vendite di Watch Series 9 e Watch Ultra 2, a cui nemmeno il presidente Biden ha deciso di opporsi. Nelle ultime ore, però, la compagnia statunitense è riuscita a ritardare l’entrata in vigore del ban, facendo appello alla Corte Federale e riportando così sugli store ufficiali i due modelli di smartwatch.

Fino al 10 gennaio, Apple potrà vendere e fornire assistenza per tutti i modelli di Watch, ma la decisione definitiva della Corte Federale potrebbe non arrivare prima del 12 gennaio. In quella data, dopo aver analizzato tutto l’incartamento fornito dalle due compagnie, la Corte emetterà il giudizio finale sull’annosa questione.

Non ci resta quindi che attendere per scoprire quali saranno le sorti di Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

