Apple interrompe le vendite di Watch 9 e Watch Ultra 2: ecco perché

Con un comunicato inviato ad alcuni organi di stampa, Apple ha annunciato lo stop delle vendite di Watch Series 9 e Watch Ultra 2 negli Stati Uniti previsto per i prossimi giorni. Il motivo sarebbe da ricondurre alla disputa legale con Masimo, una compagnia tech che da anni cita in giudizio l’azienda di Cupertino per l’infrazione di diversi brevetti riguardanti proprio gli smart watch.

Apple contro Masimo: stop alle vendite di Watch 9 e Watch Ultra 2 negli USA

Crediti: Apple

Nel 2021, Masimo si è rivolta alla International Trade Commission (ITC) per bloccare le vendite di Apple Watch a causa di ben 103 violazioni di cinque brevetti che regolano la tecnologia che permette di misurare la quantità di ossigeno nel sangue. La ITC, dopo aver confermato le violazioni, ha imposto ad Apple lo stop delle vendite degli attuali modelli di Watch, dopo 60 giorni di revisione, con data ultima segnata al 25 dicembre 2023.

Apple, tuttavia, ha deciso di anticipare la tabella di marcia, fermando le vendite di Watch Series 9 e Watch Ultra 2 già il prossimo 21 dicembre negli Stati Uniti, ma con delle eccezioni. I prodotti infatti non potranno essere più acquistati dal sito ufficiale, ma saranno comunque disponibili momentaneamente sugli store di terze parti.

La compagnia di Cupertino ha assicurato, tuttavia, che farà il possibile per rendere nuovamente disponibili i dispositivi Watch nel minor tempo possibile anche sullo store ufficiale di Apple.

