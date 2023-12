L’addestramento dell’AI di Apple costa carissimo, ma sarà prestigioso

Apple sembrerebbe non badare a spese per l’addestramento della sua nuova intelligenza artificiale, secondo quanto riportanto da una fonte tra le più autorevoli. In queste ore, infatti, sono iniziate a circolare online le possibile crifre che la compagnia di Cupertino sarebbe intenzionata a spendere per rendere il più affidabile possibile la su AI, che si vocifera possa arrivare nel 2024 a bordo di iOS 18 e macOS 15.

50 milioni di dollari per addestrare l’AI di Apple con i migliori articoli di giornale

Secondo quanto riportato dal New York Times, Apple avrebbe messo in conto una spesa di oltre 50 milioni di dollari per assicurarsi le licenze dei migliori articoli di notizie scritti dai più prestigiosi publisher. Attualmente, non si conoscono i dettagli relativi alla conclusione dell’accordo, ma sembra che in tante testate giornalistiche siano rimaste abbastanza indifferenti all’offerta della compagnia statunitense.

Apple, infatti, avrebbe contattato testate come Vogue, The New Yorker, NBC News, People, The Daily Beast e Better Homes and Gardens per assicurarsi la possibilità di addestrazione la propria AI sugli articoli prodotti dai giornalisti associati. La compagnia guidata da Tim Cook quindi starebbe cercando materiale di prestigio per alimentare la conoscenza dell’intelligenza artificiale che con grande probabilità verrà integrata direttamente in Siri (se non dovesse sostituiral in maniera definitva).

Non ci resta quindi che attendere il prossimo anno, quando con grande probabilità Apple inizierà finalmente a parlare apertamente dei suoi progetti riguardanti il nuovo oro digitale: l’intelligenza artificiale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le