Il primo iQOO Watch sta arrivando: ora è ufficiale

Nonostante il lancio della nuova gamma top iQOO 12, la compagnia cinese non ha ancora finito per quest’anno ed ha pronte un paio di cartucce davvero niente male. Il 27 dicembre si terrà la presentazione della serie Neo 9 in Cina (apprezzata per i suoi flagship killer economici) e durante l’evento ci sarà spazio anche per altro, come iQOO Watch, il primo smartwatch del brand.

L’ecosistema del brand si espande con iQOO Watch: arriva anche il primo smartwatch

È da tantissimo tempo che si parla di questo dispositivo, il cui ultimo avvistamento risale a marzo 2022 (sotto forma di marchio registrato). iQOO ha intenzione di espandere il suo ecosistema e lanciare anche tanti accessori che andranno a completare l’esperienza di utilizzo tech dei telefoni, tuttavia potrebbero non esserci grandi sorprese né stravolgimenti. iQOO Watch, mostrato nelle prime immagini ufficiali e anche in un render leak, sembra essere un rebrand di vivo Watch 3 (lanciato a novembre in Cina).

Il look è praticamente identico e pare che oltre allo stile avremo anche un altro elemento in comune, ossia BlueOS: si tratta del nuovo sistema operativo proprietario di vivo, pensato per indossabili e altre tipologie di dispositivi. Vedremo se ci saranno cambiamenti ma è improbabile; iQOO e vivo non sono nuove a queste operazioni di scambio di prodotti, basti pensate a iQOO Pad e vivo Pad 2.

Oltre allo smartwatch ci saranno anche i nuovi auricolari true wireless iQOO TWS 1e, e anche in questo caso pare che si tratterà di un rebrand (delle vivo TWS 3e).

