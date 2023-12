OPPO Find X7 Ultra potrebbe dare del filo da torcere a Xiaomi 14 Ultra

È ormai abitudine consolidata per alcuni brand e determinate serie lanciare una serie di dispositivi capeggiati da una variante ultra-premium. L’abbiamo in molteplici occasioni con Xiaomi e ora anche vivo introdurrà un modello superiore all’interno della gamma X100 (dovrebbe trattarsi di un telefono tutto nuovo sotto determinati aspetti). Probabilmente anche OPPO si unirà alla festa e lo farà con Find X7 Ultra: ecco cosa sappiamo finora di questa misteriosa variante.

OPPO Find X7 Ultra: quest’anno avremo anche un super flagship?

Find X6 Pro – Crediti: OPPO

Solitamente la gamma Find offre due modelli (standard e Pro) in alcuni mercati accompagnati anche da una versione Lite. Stavolta, secondo l’insider DigitalChatStation, la casa cinese dovrebbe lanciare OPPO Find X7 e X7 Pro, insieme a Find X7 Ultra: quest’ultimo, come il nome lascia intendere, dovrebbe essere il modello più importante e potente del trittico. Purtroppo però l’insider non si sbilancia e ci lascia con un pizzico di amaro in bocca: si limita a “confermare” l’esistenza dei tre flagship e riporta che il primo avrà dalla sua il Dimensity 9300 e una batteria da 5.000 mAh mentre il fratello Pro sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3 ed un’unità da 4.860 mAh.

Infine, il modello Ultra sarà sempre su base Qualcomm, con una batteria da 5.000 mAh. Non riporta dettagli sulla velocità di ricarica né sulla presenza o meno di quella wireless. A questo punto potremmo avanzare un’ipotesi, sulla base delle indiscrezioni delle ultime settimane: magari Find X7 e X7 Pro avranno un classico modulo fotografico circolare mentre OPPO Find X7 Ultra monterà il nuovo modulo ottagonale visto in vari scatti dal vivo (ed avrà dalla sua un doppio teleobiettivo a periscopio).

Ovviamente è bene prendere tutto con le dovute precauzioni (la stessa esistenza della variante Ultra). Restiamo in attesa di ulteriori novità e nel frattempo potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie Find X7, con tutti i leak trapelati finora.

