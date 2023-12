Recensione JIMMY HW9: design rinnovato e solida affidabilità

In realtà su questo argomento ci siamo passati diverse volte, ma mai come nell’ultimo periodo scope elettriche e lavapavimenti, robot o manuali, sono prodotti all’ordine del giorno sempre più richiesti e ricercati dagli utenti. Tra i brand che maggiormente sono protgonisti sul nostro canale, vi è da menzionare senza alcun dubbio JIMMY, azienda ormai nota nel settore dei prodotti per la pulizia domestica, che riesce a coprire un po’ tutte le esigenze, sia di utilizzo che economiche.

JIMMY HW9 è l’ultimo arrivato ed è il protagonista della recensione di oggi: un’aspirapolvere dotata anche di funzionalità di lavaggio, con un po’ di chicche che potrebbero far innamorare più di qualcuno di voi. Ve la racconto.

Recensione JIMMY HW9

Contenuto della confezione

Come consueto per tutti i prodotti di questa categoria, l’JIMMY HW9 è commercializzata con una confezione esteticamente curata, sebbene non particolarmente ricca di accessori. All’interno della confezione sono inclusi:

JIMMY HW9;

Una soluzione detergente;

Uno strumento di pulizia 3 in 1;

Una base per la ricarica e il lavaggio;

L’alimentatore;

Il manuale delle istruzioni.

Nonostante la scelta di accessori possa apparire limitata, la confezione fornisce tutto il necessario per un utilizzo efficiente dell’aspirapolvere, garantendo una pulizia accurata e una gestione ottimale del dispositivo.

Design e materiali

Con un peso decisamente contenuto rispetto la media, il JIMMY HW9 si presenta come l’alleato perfetto per le pulizie della casa, inserendosi di fatto tra le soluzioni più compatte nel panorama delle lavasciuga. Le sue linee pulite e l’altezza del manico ottimale contribuiscono a un’esperienza d’uso confortevole, mitigando il rischio di affaticamento durante le sessioni di pulizia: a tal proposito l’impugnatura è rimasta la solita di sempre, molto simile ai modelli della stessa azienda che non presentano la funzione di lavaggio. Faccio questa precisazione perchè l’impugnatura potrebbe risultare anche sottodimensionata visto il suo spessore ridotto, ma nella pratica è piuttosto comoda pur non avendo a disposizione il classico grilletto per l’accensione.

Vista l’assenza del grilletto, appunto, tutte le funzionalità sono svolte dai tre tasti fisici presenti sul dorso: uno permette l’avvio del dispositivo, un altro consente di avviare le funzionalità di autolavaggio una volta che il JIMMY HW9 è stato riposizionato nell’apposita base di ricarica, e l’ultimo, infine, permette di comandare il getto d’acqua proveniente dalla spazzola per pavimenti.

Proprio questa è una delle novità più interessanti di questo modello: al centro della spazzola, infatti, è presente un sistema di erogazione dell’acqua che permette, appunto, di decidere manualmente e per ogni zona la quantità di acqua da utilizzare e soprattutto dove direzionarla, garantendo in questo modo uno spreco minore di acqua e soprattutto una asciugatura praticamente immediata subito dopo il passaggio del rullo sulla zona interessata. Certo, non è forse l’ideale in caso di sporco molto intenso, dove è invece necessario un funzionamento con acqua attiva per tutto il tempo, ma ci si fa l’abitudine piuttosto velocemente.

Per il resto la sua configurazione prevede l’impiego di due contenitori per l’acqua ben studiati: uno destinato a quella sporca, posizionato strategicamente nella parte anteriore è diviso in due sezioni, una dedicata allo sporco solido e una a quello liquido. Il serbatoio dell’acqua pulita, invece, è stato collocato all’interno della spazzola per pavimento, motivo per cui è leggermente più ingombrante rispetto la media, e soprattutto senza LED di illuminazione frontale. Entrambi i contenitori, ad ogni modo, hanno una capienza di 0.4L, non tra le più alte in assoluto ad onor del vero.

Un tratto distintivo di questo JIMMY HW9 è rappresentato dalla sistema snodabile della testa che gli consente massima mobilità in caso di pulizie sotto i mobili: si riesce, infatti, a piegare fino a 180 gradi fino a diventare parallelo al pavimento, così da non lasciare sporche le zone come il divano, il letto o le sedie. Tale caratteristica, unitamente al design esclusivo della spazzola motorizzata, agevola la pulizia e permette di raggiungere angoli del pavimento precedentemente inaccessibili, come i bordi dei battiscopa.

Sul dorso superiore della scopa, inoltre, spicca un display LED che fornisce informazioni dettagliate sulla modalità di utilizzo corrente, la potenza, avvisi su eventuale manutenzione oltre che, naturalmente, l’autonomia residua: pur non essendo touch, la sua posizione ben studiata e la chiara visualizzazione lo rendono un elemento funzionale.

Potenza di aspirazione e qualità del lavaggio

JIMMY HW9 è uno di quei prodotti il cui utilizzo è davvero semplice ed elementare: niente app a complicare la situazione, è sufficiente premere il tasto di avvio per poter cominciare la vostra routine di pulizia. Nulla di complicato.

Nelle attività di pulizia quotidiana e lavaggio dei pavimenti, il JIMMY HW9 si avvale di un potente motore in lega di magnesio certificato IPX8, il quale garantisce una forte resistenza all’acqua ed all’umidità, e nel contempo è in grado di offrire una potenza massima di 300W.

La combinazione della potenza del motore e il funzionamento ottimale della spazzola rotante permettono di aspirare, lavare e asciugare con una singola passata, con una efficacia di prima categoria. Ad essere sincero questo è un prodotto che ho tenuto in prova per più tempo del solito, vista l’assenza di altre lavapavimenti in casa, e l’ho messo sotto stress su vari tipi di pavimenti, affrontando diversi tipi di sporco, tra cui capelli, liquidi, polvere e detriti di varia natura.

In ognuna di queste circostanze JIMMY HW9 ha risposto in modo eccellente, riuscendo nella maggior parte dei casi a pulire tutti i tipi di pavimenti con una sola passata, con l’eccezione di sporco incrostato, dove è stato necessario fare più di un passaggio: non mi sento di criticarlo per questa mancanza, questa tipologia di sporco anche con un lavaggio manuale “vecchio stile” richiederebbe più impegno.

La potenza di aspirazione notevole consente di recuperare gran parte dell’acqua utilizzata per il lavaggio, garantendo pavimenti solo umidi e tempi di asciugatura notevolmente abbreviati rispetto al tradizionale sistema di lavaggio. Ho trovato molto comoda la possibilità di vedere all’istante dove viene erogata l’acqua dagli ugelli, in modo da poter monitorare immediatamente la quantità di acqua utilizzata, e soprattutto dove è stata spruzzata.

In caso abbiate dei tappeti a pelo corto, invece, JIMMY ha pensato ad un’apposità modalità dedicata, che funziona piuttosto bene per le semplici operazioni di pulizia quotidiane, ma non ovviamente in caso di sporco più ostinato. Complessivamente, l’HW9 si è dimostrato un alleato affidabile sia per le pulizie quotidiane, compreso l’utilizzo come aspirapolvere tradizionale, sia per la gestione dello sporco più ostinato e pesante. La facilità d’uso, il peso leggero e la flessibilità dello snodo a 180 gradi consentono di raggiungere ogni angolo e di utilizzarlo per ogni tipo di pulizia.

Una volta completate le pulizie quotidiane, è possibile riporre l’HW9 nella base di ricarica e utilizzare la funzione autopulente per pulire il rullo. Questa funzione eroga acqua e fa ruotare ad alta velocità la spazzola, sciacquandola e preparandola per la successiva pulizia: naturalmente questa è una pulizia consigliabile al termine di ogni operazione di lavaggio, ma non sostituisce le operazioni di pulizia straordinarie, che personalmente vi consiglio sempre di programmare. Smontare i componenti, infatti, è un’operazione davvero semplice, e richiede pochi minuti di tempo per fare un lavoro accurato, cosi da prolungare la durata della vita JIMMY HW9.

Autonomia della batteria

La batteria del JIMMY HW9 offre un’autonomia di circa 30 minuti in modalità lavapavimenti, riducendosi a poco più di 20 minuti quando si opta per la modalità dedicata ai tappeti. Queste performance potrebbero non essere definibili “miracolose”, ma rappresentano comunque un’adeguata autonomia, sufficiente per pulire agevolmente un appartamento di circa 70/80 metri quadrati con una sola carica.

Tuttavia, va notato che il processo di ricarica si attesta su una velocità media, risultando piuttosto lento: il completamento totale della ricarica della batteria potrebbe richiedere circa 5 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di JIMMY HW9 è di 299,00 euro, una cifra che piazza l’aspirapolvere lavapavimenti in questione nella medesima fascia di prezzo dei suoi diretti competitor, niente più niente meno: al momento in cui sto scrivendo questa recensione, inoltre, il prezzo è scontato di 50 euro, il che significa soli 250 euro per Jimmy HW9. E non voglio girarci troppo intorno: sono un fan dei prodotti di JIMMY, li trovo ben costruiti, ben funzionanti e soprattutto duraturi nel tempo, per cui questo modello nello specifico non mi è sembrato da meno. Ottima maneggevolezza, peso contenuto, spruzzatori a pavimento ben funzionanti sono solo alcuni dei suoi punti di forza: consigliata!

