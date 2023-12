OPPO A59 5G ufficiale: smartphone economico dal design elegante

OPPO A59 5G debutta ufficialmente in India: uno smartphone economico dal design elegante. OPPO chiude l’anno con un nuovo dispositivo di fascia media, con un ampio display e un chipset MediaTek. In questo articolo troverete tutti gli approfondimenti a riguardo, con le varie caratteristiche del modello e il suo prezzo davvero accessibile.

Le caratteristiche e il prezzo di OPPO A59 5G

Crediti: OPPO

OPPO A59 5G è dotato di un display LCD da 6.56″ con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel), refresh rate da 90 Hz ed una luminosità massima di 720 nit. Il design è elegante e minimale, con colorazioni Silk Gold e Starry Black. Il dispositivo è sottile (8,12 millimetri), mentre il suo peso è di 187 grammi, mentre la certificazione IP54 lo rende resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Il comparto fotografico vedere l’introduzione di un doppio sensore: il principale da 13 MP mentre l’ausiliario da 2 MP viene utilizzato per creare effetti di profondità. La fotocamera per i selfie, invece, mette a disposizione degli utenti un’ottica da 8 MP, particolarmente nitida anche in caso di videochiamate.

Crediti: OPPO

OPPO A59 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 6020 in grado di raggiungere 2,2 GHz di frequenza massima, affiancato da 4 GB RAM (+ 2 GB di virtual) e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB grazie al supporto per schede microSD. La batteria da 5,000 mAh con ricarica rapida da 33W (tramite porta Type-C), invece, garantisce un’ottima autonomia che porterà tranquillamente lo smartphone fino a sera.

Il sistema operativo installato sul telefono è Android 13, personalizzato dall’interfaccia grafica Color OS 13.1, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo a disposizione la rete cellulare 5G (Dual SIM), Wi-Fi e Bluetooth. Concludono la dotazione il sensore per le impronte digitali, posizionato sul fianco del dispositivo ed integrato nel tasto di accensione, e il jack per le cuffie da 3.5 millimetri.

Al momento OPPO A59 5G debutterà ufficialmente in India il prossimo 25 dicembre al prezzo di 163€ al cambio (14.999 rupie) per la configurazione 4/128 GB. Lo smartphone potrebbe arrivare anche in seguito anche in Italia, considerando che il suo predecessore è già approdato nel nostro paese nei mesi scorsi.

