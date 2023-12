Sony Xperia Pro-II avrebbe una fotocamera “rotante” in stile DSLR

Fra tutti i top di gamma pronti al debutto nella prossima generazione, Sony Xperia Pro-II potrebbe rivelarsi come uno dei più sorprendenti, soprattutto per gli appassionati della fotocamera. Lo abbiamo visto con Xperia Pro-I, che portò sul piatto un sensore da 1″ con lenti Carl Zeiss T* con apertura variabile, tasti fisici e varie tecnologie ereditate dal settore delle fotocamere professionali di Sony. Per il prossimo modello di questa gamma, si vocifera che potrebbe aggiungere alla lista una novità peculiare, cioè controlli fisici per l’apertura focale.

La fotocamera di Sony Xperia Pro-II potrebbe essere particolarmente avanzata

Nel leak proveniente dal Giappone, si parla di come Sony Xperia Pro-II (citato in passato anche come Pro 2 o Pro-I II) potrebbe spiccare fra la competizione dei camera phone avendo un design particolare. Le speculazioni parlano di un anello girevole attorno alla fotocamera, che come sulle DSRL professionali permetterebbe di intervenire manualmente su un parametro fotografico quale l’apertura variabile.

Del prossimo top di gamma Sony si è vociferato più volte in termini fotografici, per esempio nell’utilizzo di ben due sensori 1″-type e un’apertura focale da record, per non dimenticare la tecnologia anti-AI brevettata da Sony.

