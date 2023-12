Ufficiale: l’auto elettrica Xiaomi SU7 ha una data di lancio

Dopo mesi, o forse sarebbe più corretto dire anni di indiscrezioni, il momento tanto atteso si avvicina, e sto parlando del lancio della Xiaomi SU7. E no, questa volta non siamo nel campo dei rumor bensì delle notizie ufficiali, perché l’azienda ha atteso la fine delle festività natalizie per annunciare al grande pubblico la sua data di presentazione.

Xiaomi annuncia la data di presentazione di Xiaomi SU7, la sua prima auto elettrica

Crediti: Xiaomi

Il giorno deciso è quello del 28 dicembre alle ore 07:00 italiane, data in cui scopriremo nuovi dettagli sulla Xiaomi SU7 e non solo. Sì, perché abbiamo già scoperto che Xiaomi ha deciso di lanciare la sua prima auto elettrica in tre versioni, differenziate fra loro sulla base delle rispettive specifiche tecniche.

Il modello base, Xiaomi SU7, sarà dotato di un motore elettrico da 220 kW e un parco batterie da 73,6 kWh con 668 km di autonomia; quelli più avanzati, cioè SU7 Pro ed SU7 Max, vanteranno invece un doppio motore elettrico a trazione integrale da 495 kW e batterie da 101 kWh per un’autonomia fino a 800 km, con optional quali alettone e sensore LiDAR.

Se ve lo steste chiedendo, il CEO Lei Jun ha dichiarato che la sigla “SU” è stata scelta come sigla per “Speed Ultra” in quanto la Xiaomi SU7 sarà una “bestia delle prestazioni“, aggiungendo che “offrirà un livello di prestazioni di guida tra i migliori della sua categoria, inclusa la Porsche Taycan Turbo, e tecnologia intelligente traendo ispirazione dai sistemi avanzati di auto come la Tesla Model S“.

