Passeggiare in bici elettrica è più economico con YADEA YT300

L’inverno nelle ultime settimane ha deciso di concederci una piccola pausa natalizia con temperature più vicine a quelle autunnali che consentono anche delle belle passeggiate all’aria aperta, magari in sella ad una bicicletta elettrica. Se anche voi volete sfruttare questo improvvisato “fall-break” potete farlo risparmiando grazie al nuovo coupon di Cafago per YADEA YT300.

YADEA YT300: motore da 250W e cerchioni da 20″ per la bici elettrica economica

Crediti: YADEA

YADEA YT300 è una e-bike dotata di motore OKAWA da 250W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h (limite consentito nel nostro paese), con cerchioni da 20″ e pneumatici in grado di affrontare al meglio sia le strade cittadine che quelle sterrate di campagna e montagna. Questa bicicletta, infatti, si propone come una comoda soluzione per gli spostamenti brevi e le gite fuori porta, grazie alla batteria da 36V 7.8 Ah che garantisce un’autonomia di 60 Km.

Il telaio in alluminio dipinto di un elegante rosso magenta è particolarmente resistente, mentre la pedalata assistita è affiancata da un cambio a 7 rapporti che semplifica le lunghe percorrenze. Il portapacchi con cui è equipaggiata, inoltre, consente anche di trasportare facilmente zaini, valige e borse senza creare ingombro dovendole tenere attaccate al corpo.

YADEA YT300 è disponibile oggi al prezzo di 359.99€ invece di 1999€ grazie al codice sconto di Cafago che trovate qui sotto. La spedizione, inoltre, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

