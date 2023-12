Il NO IVA Unieuro è tornato: 22% di sconto extra su grandi e piccoli elettrodomestici

Per festeggiare l’ultima settimana del 2023, Unieuro ha deciso di offrire una nuova possibilità di risparmio su grandi e piccoli elettrodomestici proponendo l’ultimo NO IVA dell’anno. Grazie a questa nuova promozione, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra del 22% su tantissimi prodotti, inclusi condizionatori e articoli da regalo. Una promozione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per iniziare al meglio il 2024.

Elettrodomestici, condizionatori e articoli da regalo con sconto extra del 22% grazie al NO IVA

Crediti: Unieuro, Canva

Grazie al NO IVA Unieuro è possibile risparmiare sull’acquisto di una nuova macchina del caffè, friggitrice ad aria, aspirapolvere, lavatrice, asciugatrice, forno a microonde delle migliori marche e tanto altro ancora grazie ad uno sconto del 22% applicato direttamente al carrello con una spesa minima di 99€.

Dalla promozione, tuttavia, sono esclusi i prodotti già presenti in volantino sui quali non sarà possibile applicare un ulteriore sconto extra. Tra i prodotti che non rientrano in questo NO IVA, inoltre, troviamo anche Dyson V15 Detect.

Il NO IVA Unieuro su grandi e piccoli elettrodomestici è disponibile da oggi fino al 31 dicembre: per tutte le informazioni sui prodotti in offerta e i relativi prezzi vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione che trovate qui sotto.

