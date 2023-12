Huawei Nova 12, 12 Pro e 12 Ultra ufficiali: il rilancio dei chip Kirin

Il 2023 si conclude per Huawei con la presentazione della nuova gamma Nova, composta da quattro modelli, partendo da Nova 12 Lite, passando ovviamente per Nova 12 e concludendo con Nova 12 Pro e Nova 12 Ultra. Vediamo quindi quali sono le relative specifiche tecniche e le differenze che vi intercorrono.

Huawei presenta i nuovi modelli di fascia medio/alta Nova 12, 12 Pro e 12 Ultra

Huawei Nova 12 Lite

Chiamato anche Nova 12 Active, Huawei Nova 12 Lite è disponibile nelle tre colorazioni Star Blue, Cherry White e Obsidian Black, per una scocca che misura 161,29 x 74,96 x 6,88 mm, un peso di 168 grammi e uno stile che rimanda a quello della precedente serie Nova 11. Ha uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz. A muoverlo ci pensa lo Snapdragon 778G a 6 nm, SoC dotato di CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55), GPU Adreno 642L e memorie da 256/512 GB.

Il software è HarmonyOS 4.0, l’alimentazione è fornita da una 4.500 mAh con ricarica SuperCharge a 66W, dietro c’è una doppia fotocamera da 50+8 MP f/1.9-2.2 con ultra-grandangolare/macro mentre davanti una selfie camera punch-hole da 60 MP f/2.4. Nel reparto connettività troviamo supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB-C 2.0 e GPS a doppia frequenza.

Huawei Nova 12

Passando al modello principale, Huawei Nova 12, misura 161,54 x 75,36 x 6,98 mm per un peso di 191 grammi. Lo schermo è sempre un OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz, a cui si aggiunge anche il PWM Dimming a 1.440 Hz.

Cambia invece lo stile, con un retro dove spicca un rinnovato modulo fotografico, così come il chipset adoperato dall’azienda: non viene ufficialmente specificato, ma si tratterebbe dell’inedito Kirin 830 a 7 nm, microchip che dovrebbe essere una riproposizione del Kirin 820 di vecchia generazione. Non cambia la fotocamera, sempre da 50+8 MP dietro e da 60 MP davanti, mentre la batteria sale a 4.600 mAh con ricarica rapida a 100W.

Huawei Nova 12 Pro

Passiamo a Huawei Nova 12 Pro, disponibile in quattro colorazioni: Star Blue, Obsidian Black, Smoke Gray e Sakura Pink, con dimensioni di 163,14 x 74,96 x 7,68 mm e un peso di 201 grammi. Lo schermo OLED sale a 6,76″ 1.2K (2.776 x 1.224 pixel), sempre con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e con PWM Dimming a 1.440 Hz. Una delle sue peculiarità è la presenza del Kirin 9000S, lo stesso microchip che ha fatto parlare di sé a bordo della serie Mate 60.

La batteria è sempre una 4.600 mAh con ricarica a 100W, ma ci sono differenze nel comparto fotografico. Posteriormente c’è una doppia fotocamera da 50+8 MP il cui sensore principale è contraddistinto dall’utilizzo dell’apertura variabile f/1.4-4.0; inoltre, davanti c’è una pillola punch-hole per ospitare una doppia 60+8 MP con sensore Ritratto con zoom 2x. Un’altra novità per i modelli Pro e Ultra è la presenza della comunicazione satellitare per avere segnale laddove non ci sarebbe tramite le tradizionali antenne radio.

Huawei Nova 12 Ultra

Concludiamo con Huawei Nova 12 Ultra, con una scocca nelle tre colorazioni Star Blue, Obsidian Black e Smoke Gray misurante 163,1 x 75 x 7,7 mm per un peso di 198 grammi. Ha un più evoluto schermo LTPO da 6,76″ 1.2K (2.776 x 1.224 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz, oltre che protezione Kunlun Glass.

Anche qua c’è il Kirin 9000S a offrire le prestazioni hardware, coadiuvato da più capienti memorie da 512 GB/1 TB, assieme a una batteria da 4.600 mAh con ricarica a 100W. Non ci sono differenze nel reparto fotografico, composto sempre da una 50+8 MP con apertura variabile e una doppia selfie camera da 60+8 MP.

Prezzo e disponibilità

Ecco a quanto viene venduta la serie Huawei Nova 12 in Cina:

Huawei Nova 12 Lite 256 GB: 2.499 CNY ( 318€ ) 512 GB: 2.799 CNY ( 357€ )

Huawei Nova 12 256 GB: 2.999 CNY ( 382€ ) 512 GB: 3.399 CNY ( 433€ )

Huawei Nova 12 Pro 256 GB: 3.999 CNY ( 510€ ) 512 GB: 4.399 CNY ( 561€ )

Huawei Nova 12 Ultra 512 GB: 4.699 CNY ( 599€ ) 1 TB: 5.499 CNY ( 701€ )



