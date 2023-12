LG StandbyMe GO: lo smart display in valigia arriva in Italia

Aggiornamento 27/12: il monitor LG arriva in Italia, trovate i dettagli nell’articolo.

Vi ricordate LG Wing, l’innovativo smartphone dallo schermo girevole? Quella che era un’idea potenzialmente vincente non ebbe particolare riscontro in quanto quel telefono coincise con la chiusura della divisione smartphone da parte dell’azienda. Da allora, LG si è concentrata unicamente su quello che continua a fare bene, cioè smart TV ed elettrodomestici, ma è innegabile che il know-how non sia sparito. E lo dimostra LG StandbyMe Go, un prodotto che eredita il concetto del Wing ma traducendolo in un altro formato più grande.

LG StandbyMe GO è lo smart display che si può trasportare dentro alla sua valigetta

Crediti: LG

L’idea dietro a LG StandbyMe Go è tanto peculiare quanto intrigante: un display touch Full HD da 27″ inserito all’interno di una vera e propria valigetta che diventa la sua custodia da trasporto. Immaginate di avere una piccola smart TV da potervi portare dietro ovunque voi andiate, che sia in campeggio, nella casa delle vacanze e così via. Dentro alla valigetta sono integrati batteria e speaker Dolby Atmos da 20W con AI Sound Pro, di modo che non ci si debbano portar dietro cavi o powerbank esterne ma sia tutto compreso.

Crediti: LG

Per chi temesse della sua fragilità, è certificato MIL-STD, avendo superato 11 test del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti contro calore, pressione, polvere, vibrazioni, nebbia, urti e cadute. Basta aprirlo per accenderlo (e viceversa), e a quel punto ci si può interagire in vari modi: col telecomando dalla distanza, col touch da vicino e tramite assistente vocale. L’eredità di LG Wing torna nella possibilità di regolare l’angolazione del display, potendo usarlo steso dentro alla valigia oppure estraendolo in orizzontale in 16:9 o in verticale stile smartphone.

Crediti: LG

Ha un’autonomia fino a 3 ore, misura 670 x 433 x 119 mm e ha specifiche che comprendono pannello Dolby Vision e HDR10 a 60 Hz, processore AI Alpha 7 5a Gen, software webOS, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, HDMI e USB 2.0 con support AirPlay e mirroring Android e iOS.

LG StandbyMe Go è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo di listino di 1.299€.

