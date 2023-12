Xiaomi SU7, SU7 Pro ed SU7 Max: ancora foto e specifiche della prima auto elettrica

Aggiornamento 18/12: ci sono nuove immagini della Xiaomi SU7, le trovate nell’articolo.

Sapevamo già che dell’auto elettrica di Xiaomi ce ne sarebbero state più versioni, e adesso ne abbiamo conferma direttamente dal Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology. Si chiameranno Xiaomi SU7, SU7 Pro ed SU7 Max, nomi in codice BJ7000MBEVA1 e BJ7000MBEVR2, e adesso abbiamo più informazioni su di esse fra immagini e specifiche.

L’auto elettrica Xiaomi arriverà in due modelli, SU7, SU7 Pro ed SU7 Max: cosa sappiamo

Crediti: CNEVPost Crediti: CNEVPost Crediti: CNEVPost

Le certificazioni confermano che l’auto elettrica Xiaomi viene prodotta in collaborazione con BAIC, per un veicolo che misura 4,99 x 1,96 x 1,45 metri per un passo di 3 metri. Con una velocità massima di 210 km/h, il modello standard Xiaomi SU7 pesa 1.980 kg e ha un singolo motore elettrico da 220 kW prodotto da United Automotive Electronic Systems, azienda nata dalla joint venture fra Bosch e Zhonglian Automotive, con batterie al litio ferro fosfato di una suddivisione di BYD da 73,6 kWh per 668 km di autonomia.

Con un peso di 2.205 kg, Xiaomi SU7 Pro ed SU7 Max sono invece la versione con doppio motore elettrico e traziopne integrale da 495 kW (220+275 kW) prodotti da Suzhou Innovance Automotive, alimentati da batterie CATL da 101 kWh per 800 km di autonomia. Fra gli optional vengono menzionati il sensore LiDAR posizionato sul tetto e un alettone posteriore per i modelli Pro e Max.

Da circa un mese, la fabbrica automobilistica di Xiaomi a Pechino ha già prodotto diversi veicoli di prova, per una media di circa 50 prototipi alla settimana. Secondo una fonte vicina alla situazione, la produzione di massa partirebbe da dicembre mentre il lancio sarebbe fissato per febbraio 2024, con spedizioni stimate attorno alle 50.000/60.000 unità per un prezzo sotto i 300.000 CNY, circa 38.000€.

