Mai senza ricarica grazie alla Power Station portatile Flashfish P63: oggi a metà prezzo

Chi ama campeggiare all’aria aperta conosce bene l’importanza di avere sempre con se un generatore elettrico in grado di ricaricare le batterie dei propri dispositivi in poco tempo in caso di emergenza. Flashfish P63 è un dispositivo in grado di alimentare di tutto ed oggi può essere vostro addirittura a metà prezzo con uno sconto del 54% su TomTop.

Super batteri da 520Wh e supporto per i pannelli solari: ecco Flashfish P63

Crediti: Flashfish

Flashfish P63 è una power station portatile che offre una capienza di 140.400 mAh / 520 Wh, grazie al battery pack agli ioni di litio integrato direttamente all’interno del dispositivo. Con una erogazione continua di 500W, questo generatore elettrico è in grado di alimentare diversi dispositivi contemporaneamente, ricaricandosi con energia rinnovabile grazie al supporto per i pannelli solari. Questa power station, inoltre, è facilmente trasportabile grazie alla tracolla e alla maniglia incorporata direttamente nel design.

Per quanto riguarda invece la connettività, Flashfish P63 può alimentare più dispositivi grazie alle 3 porte USB-A, un’uscita USB-C, due porte AC, quattro DC5521 ed una presa accendisigari. Il dispositivo, inoltre, è facilmente controllabile tramite il display LED integrato che mostra l’autonomia residua e le porte attualmente in uso.

Flashfish P63 è disponibile oggi al prezzo di 360.01€, invece di 776.43€, grazie allo sconto del 54% con offerta lampo su TomTop. La spedizione, inoltre, avviene direttamente dai magazzini europei del noto store online ed è totalmente gratuita.

