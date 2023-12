Ninkear N15 Pro è il laptop per Natale: i7 di 12 Gen, 32 GB di RAM, 1 TB SSD a meno di 600€

Il brand Ninkear è uno dei migliori quando si parla di notebook economici e completi, ad un prezzo conveniente. Il nuovo Ninkear N15 Pro segue la scia dei suoi predecessori, proponendo un comparto tecnico di ottimo livello, un disegn minimale ed un corpo leggero, ad una cifra davvero niente male: ecco tutte le novità in fatto di specifiche e cosa aspettarsi dal nuovo ultra-book.

Ninkear N15 Pro è il notebook da regalare a Natale, con specifiche di ottimo livello ed un prezzo accessibile

Ancora una volta la compagnia asiatica ha decido di puntare su specifiche da non sottovalutare: il cuore di Ninkear N15 Pro è il processore Intel Core i7-1255U di 12° generazione, una soluzione con boost fino a 4,7 GHz e performance al top per il multitasking e l’utilizzo quotidiano. Il notebook offre la bellezza di 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di storage SSD: ciò si traduce in un’esperienza fluida in ogni occasione, con tantissimo spazio di archiviazione e la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto in un lampo. Il resto del comparto comprende il supporto al WiFi Dual Band, una scheda grafica integrata Iris Xe, un sistema di raffreddamento con doppia ventola (ed un tubo in rame) ed una tastiera full size retroilluminata (c’è anche il tastierino numerico). Per la sicurezza, è presente anche un lettore d’impronte digitali.

Ninkear N15 Pro non si fa mancare proprio niente, specialmente sul fronte dell’usabilità: il laptop offre un ampio schermo IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e rapporto in 16:9. Insomma, un pannello perfetto sia per la produttività che per godere al meglio dei contenuti multimediali. Ampio spazio anche all’autonomia, grazie ad una capiente batteria agli ioni di litio ad alta capacità (5.500 mAh, 63,52 Wh); il tutto si traduce in circa 8 ore di utilizzo (quindi perfetto per un uso quotidiano intenso) e ben 48 ore in standby. Lato software abbiamo Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft.

Il nuovo portatile Ninkear N15 Pro è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale del brand, al prezzo di 589,9€ per la configurazione da 32 GB/1 TB SSD. Insomma, si tratta di un laptop economico e completo a tutto tondo, in grado di dare grandi soddisfazioni spendendo il giusto.

Contenuto realizzato in collaborazione con Ninkear.

