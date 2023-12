OPPO Find X7: eccolo nelle prime immagini (con un look “umano”)

Nei giorni scorsi si è parlato parecchio del look della prossima serie Find di OPPO: dalle prime immagini è emerso un design molto particolare, con un’enorme fotocamera ottagonale (tanto, troppo, sporgente). Poi sono arrivate le voci in merito ad uno stile più umano ed ora ecco fare capolino anche delle immagini render leak: ecco come potrebbe essere OPPO Find X7 (Pro), con un design che suona familiare.

OPPO Find X7 nelle prime immagini render (leak): come potrebbe essere il nuovo modello

Crediti: @saaaanjjjuuu (X)

Stando ad un insider, questo sarebbe il design definitivo di OPPO Find X7: un ampio modulo fotografico circolare con un flash LED esterno, un look simile a quello visto con OnePlus Open ed OPPO Find N3. Tuttavia è impossibile non notare un particolare, ossia il doppio teleobiettivo a periscopio. Questa novità, unica nel suo genere, dovrebbe trovare spazio a bordo di OPPO Find X7 Pro; inoltre si vocifera anche di una variante Find X7 Ultra, in questo caso con l’aggiunta della comunicazione satellitare (e forse la fotocamera ottagonale che abbiamo visto in precedenza, ma si tratta solo di un’ipotesi).

Find X7 Pro (schema) – Crediti: Weibo

A questo punto sembra più plausibile che l’immagine rispecchi il presunto design di Find X7 Pro, ma come al solito è bene attendere conferme ufficiali. I nuovi modelli di OPPO dovrebbero offrire fotocamere al top (uno con sensore LYT-808 da 50 MP e l’altro con il potente LYT-900), chipset di ultima generazione (Dimensity 9300 e Snapdragon 8 Gen 3) e tante alte novità. Date un’occhiata al nostro approfondimento per saperne di più: abbiamo raccolto per voi tutti i leak trapelati finora!

