Tineco FLOOR ONE S6 è la lavapavimenti da mettere sotto l’albero di Natale: ora con 60€ di sconto su Amazon!

Le offerte di Natale targate Tineco continuano e si fanno sempre più interessanti man mano che ci avviciniamo al fatidico giorno. E non temete se avete il timore che il vostro regalo non arriverà in tempo: tutte le occasioni dedicate ai prodotti tech del brand arrivano direttamente da Amazon, con Prime. Questo vuol dire massima celerità nella spedizione e la garanzia di uno dei migliori servizi in circolazione (forse potremmo dire direttamente il migliore). L’occasione del giorno è dedicata a Tineco FLOOR ONE S6, una delle lavapavimenti più recenti della compagnia, un vero e proprio gioiello tech con uno sconto di 60€!

Tineco FLOOR ONE S6 è il regalo di Natale tech perfetto: risparmia 60€ con questo Coupon Amazon (e c’è anche la spedizione Prime)

Crediti: Tineco

La serie FLOOR ONE di Tineco è dedicata alle lavapavimenti premium del brand e il modello di oggi non fa eccezione. Si tratta di un dispositivo potente e completo, utilissimo per l’igiene quotidiana dei pavimenti e ricca di funzioni interessanti. Per prima cosa, la novità esclusiva: Tineco FLOOR ONE S6 è dotata di un sistema di pulizia con tecnologia MHCBSTM. In pratica il raschietto che affianca le spazzole rotanti è stato ridisegnato ed aggiornato ed ora aderisce in modo più saldo; il risultato è che le spazzole vengono raschiate con più forza e di conseguenza tutta l’acqua sporca fuoriesce, lasciando i mop puliti ad ogni rotazione.

Oltre a questa novità non mancano le caratteristiche che hanno reso grande la serie. Il sensore smar Tineco iLoop è in grado di rilevare con precisione il livello di sporco del pavimento, in modo da regolare automaticamente la potenza e il flusso dell’acqua, evitando così gli sprechi. FLOOR ONE S6, inoltre, integra il sistema di lavaggio con doppio serbatoio, tipico della serie: l’acqua pulita (con l’apposito detergente diluito all’interno) viene erogata in modo costante, mentre le spazzole strofinano ad alta velocità per eliminare le macchie. Acqua sporca e detriti vengono aspirati in un apposito serbatoio secondario, separato perfettamente da quello contenente l’acqua pulita. In questo modo l’igiene dei pavimenti sarà totale, senza contaminazioni. Infine la base di ricarica offre anche la pulizia della lavapavimenti, sfruttando la rotazione ad alta velocità per rimuovere efficacemente l’acqua in eccesso.

Crediti: Tineco

La lavapavimenti premium Tineco FLOOR ONE S6 è in offerta su Amazon con un coupon del valore di 60€: basta accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon”, presente subito sotto il prezzo. In questo modo, al momento del checkout troverai lo sconto: 539€ e tutti i vantaggi della spedizione Prime. L’iniziativa termina il 24 dicembre, quindi hai ancora un po’ di tempo a disposizione per l’acquisto del tuo regalo di Natale per le pulizie smart!

